Martina Colombari da non credere agli occhi, in una forma fisica pazzesca lascia senza fiato i fan su Instagram

Martina Colombari, un nome e una certezza. Conosciuta da diverse generazioni, tutti l’abbiamo apprezzata e ammirata nel tempo. Diventata nota in seguito al titolo di miss Italia conseguito nel 91 a soli 16 anni, la bellissime reginetta diventa una delle modelle più ricercate.

Ma non solo bellezza ed estetica la vedono eccellere, Martina è attrice e conduttrice, una donna di successo. Impegnata anche nel sociale, è attivista e volontaria di fondazioni e campagne di sensibilizzazione.

Un Curriculum di tutta completezza, come se non bastasse l’aliena forma smagliante. Sportiva come poche, pare abbia dato del filo da torcere persino al marito atleta professionista Alessandro Costacurta, conosciuto anche come “Billy”, ex difensore del Milan.

Martina Colombari e l’incredibile forma fisica su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)



L’elisir di giovinezza esiste, e lo dimostra Martina Colombari nella serie di scatti che ha regalato ai suoi fan sui social. Un corpo al top delle potenzialità quello che esibisce, indescrivibile l’incredulità che travolge lo spettatore di cotanta prestanza.

Una figura statuaria che sembra aver interrotto il tempo, battendo molte colleghe più giovani in fatto di tonicità. Neanche la parvenza di un difetto: perfezione allo stato puro e forme invidiabili. Il tutto accompagnato dai lineamenti che hanno reso celebre il suo viso così armonioso e unico.

Sotto a una capigliatura spettinata lo sguardo taglia l’obiettivo, come un animale selvaggio osserva la preda. Trasuda sensualità da ogni poro, sicura e fiera nella sua bellezza. Un concentrato di potenza e fascino che lascia senza fiato i followers. Ammirati, commentano quasi in contemplazione ed è boom di like: “imbarazzante” e “illegale” sono i modi in cui viene definita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Non c’è trucco e non c’è inganno, ma solo tante ore di allenamento che l’attrice compie costantemente con dedizione. Palestra, pilates, aerobica ma non solo. Anche tanta meditazione, che aiuta a riequilibrare il corpo e la mente. E ovviamente un’alimentazione sana, perchè se siamo ciò di cui ci nutriamo, allora tutti vogliamo mangiare come lei.