Maschera al tè verde: rimedio top per migliorare pelle e capelli!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una maschera al tè verde fai da te per migliorare la bellezza dei capelli e della pelle.

ll tè verde ha tantissime proprietà benefiche che fanno particolarmente bene all’organismo. Ha una funzione dimagrante e può rivelarsi molto utile nel rimuovere le impurità della pelle.

Per avere dei buoni risultati, è fondamentale applicare con costanza questo tipo di maschera. Se fatta con frequenza, infatti, questa maschera causa una riduzione del sebo in eccesso e, di conseguenza, una riduzione considerevole dei brufoli e dei punti neri.

Grazie al tè verde, potrete donare tonicità alla pelle. Potrete notare un netto cambiamento e la pelle vi sembrerà decisamente più luminosa ed elastica.

Il tè verde ha anche proprietà antiossidanti che aiuta a combattere i radicali liberi. Riduce i segni dell’invecchiamento e favorisce il rinnovo cellulare, contribuendo a rendere la pelle più giovane e morbida. Dopo avervi parlato della maschera alla mela, ecco come fare la maschera al tè verde.

Come realizzare una maschera al tè verde

Per realizzare questa maschera, in primis dovete preparare il tè verde. Potete utilizzare il tè verde oppure quello in bustina. Una volta pronto, fatelo intiepidire e versate due cucchiai dentro una ciotola.

Aggiungete, poi, il succo di limone, un cucchiaio di miele e due cucchiai di yogurt bianco.

Amalgamate per bene tutto fino ad ottenere un composto che sia omogeneo e uniforme. Magari testate prima la maschera su una parte del corpo come il braccio, soprattutto se avete la pelle molto delicata. Così facendo, potrete evitare irritazioni o allergie.

Stendete la maschera con l’aiuto di una spatola. Attenzione a farlo con delicatezza. Inoltre, la pelle deve essere ben pulita e senza trucco. Evitate soprattutto la zona del contorno occhi.

Fate agire per circa 20 minuti e, trascorso il tempo necessario, risciacquate il viso con acqua abbondante tiepida. Tamponate con un asciugamano.

Questa maschera vi aiuterà a rendere la pelle meno stanca, rendendo il viso meno opaco e spento. Si tratta di una validissima alternativa naturale ai prodotti cosmetici più costosi. Così facendo, potreste risparmiare senza dover spendere fior di quattrini per un trattamento che sia efficace.

I risultati potrete vederli sin dalle prime applicazioni. Come detto in precedenza, la parola d’ordine è, senza ombra di dubbio, costanza. Soltanto se viene fatta con una certa regolarità, infatti, questo trattamento può dare i suoi frutti. Applicate questa maschera almeno una volta a settimana, soprattutto nelle ore sera prima di andare a dormire.

Dopo aver applicato la maschera, completate tutto con una crema idratante!

Maschera capelli con il tè verde

Con il tè verde potete anche realizzare una maschera per capelli molto efficace. In questo caso, dovete procurarvi del miele e 2 bustine di tè verde. Mettete innanzitutto a bollire una tazza di acqua sul fuoco.

Non appena raggiungerà il bollore, metterci le foglie secche o le bustine di tè verde, insieme ad un po’ di miele. Fate passare qualche minuti e, poi, fatelo raffreddare.

Quindi, applicate l’impacco al tè verde sui capelli. Nel caso in cui i capelli siano lunghi, usate delle mollette. Lasciate in posa per mezz’ora circa e, poi, sciogliete i capelli e sciacquateli con l’acqua tiepida.