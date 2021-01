Melissa Satta, la FOTO tra i “pacchi” manda in visibilio Instagram

Melissa Satta è una bellezza incantevole nella foto in anteprima su Rai 1: posa incandescente tra i pacchi

L’ormai ex showgirl e modella di origini statunitensi, Melissa Satta ha di nuovo propiziato un “boom” di likes su Instagram. La svolta mediatica per Melissa è arrivata durante la diretta televisiva di Rai 1, dove si è ritagliata lo spazio necessario per rilanciare le proprie ambizioni.

Ultimamente Melissa non se la passava affatto bene, spesso solitaria, abbandonata al proprio destino. Ma felice per il modo in cui si è separata dall’ex centrocampista del Milan, Kevin Prince Boateng. La coppia si amava all’impazzata, finchè quell’ardore e la passione reciproca del sentimento d’amore non li ha abbandonati.

Il pubblico, dunque si dovrà accontentare di rivederli insieme soltanto durante le ricorrenze del figlio, poi per il resto, ognuno per la propria strada. Quella di Melissa sembra già tracciata: dopo l’avvento su Rai 1, potremo avere un continuum di apparizioni, davvero sorprendenti

Melissa Satta, lo scatto da “catwoman” in anteprima: una “bomba” di bellezza

La nuova vita di Melissa Satta, dopo la separazione da Kevin Prince Boateng apre i “battenti” ad un mondo fatto di sogni, come potrebbe essere il palcoscenico di Rai 1. Prima di iniziare a dare spettacolo, con il solito fascino da showgirl “on fire”, la Satta si augura di continuare a camminare su questa strada.

Il ringraziamento va a Carlo Conti, che le ha dato la possibilità di tornare a “brillare” come una volta, come quando sedeva sul salotto calcistico di Tiki Taka e farsi immortalare in tutto il suo talento e i tratti più accattivanti del suo repertorio di bellezza.

La nuova sfida per Melissa, invece è ad altissimo “volume” e dove se non tra i “pacchi” più celebri della tv poteva rendere l’atmosfera attorno a sè, più accattivante. Ecco dunque la nostra Satta approfittare del fuori onda di “Affari Tuoi” per dare spettacolo e mostrare a tutti il rinnovamento fisico, ottenuto dopo una serie di allenamenti e “sfoghi” post Boateng.

I fan naturalmente non hanno fatto mancare il loro speciale apporto, abbondando di likes, un evento da capogiro che si augurano si ripeta al più presto