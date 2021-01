Terribile incidente, coppia intrappolata tra le lamiere: uno dei due non ce l’ha fatta

Un uomo di 60 anni è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita nella serata di ieri a Corsico in un gravissimo incidente stradale.

Drammatico incidente nella serata di ieri intorno alle 22 a Corsico, comune in provincia di Milano. Due auto si sarebbero scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, all’incrocio tra via Piave e via Vittorio Veneto. A bordo di uno dei veicoli coinvolti viaggiava una coppia di coniugi rimasta intrappolata tra le lamiere in seguito al violento impatto. Sul posto sono arrivati i sanitari che hanno trasportato moglie e marito in ospedale, dove purtroppo quest’ultimo è deceduto per le gravi ferite. La donna è ricoverata in gravi condizioni.

Milano, terribile incidente stradale nella serata di ieri: muore 60enne, gravissima la moglie

Nella tarda serata di ieri, sabato 16 gennaio, un uomo è morto in un incidente stradale a Corsico, in provincia di Milano. La vittima, un uomo di 60 anni, stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Giorno, viaggiava insieme alla moglie 59enne a bordo della sua auto che, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un’altra vettura all’incrocio tra via Piave e via Vittorio Veneto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto i due coniugi dall’abitacolo e li hanno affidati alle cure del personale medico. I sanitari hanno trasportato i due d’urgenza in ospedale, dove il 60enne è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro. La moglie è, invece, in gravissime condizioni ed è ricoverata in ospedale.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Corsico che hanno provveduto ai rilievi di rito e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, riporta Il Giorno, pare che l’impatto possa essere avvenuto in seguito ad una mancata precedenza dell’altra auto che non si sarebbe fermata.

Il figlio della coppia attraverso un post su Facebook ha raccontato che l’automobilista a bordo dell’altra vettura non si sarebbe fermato a soccorrere i due coniugi e sarebbe scappato. Per questa ragione, il figlio della vittima ha lanciato un appello per cercare di rintracciare “i colpevoli“. “Mi hanno rovinato la vita. E miei genitori – scrive, come riporta Il Giorno– erano andati a trovare il nipote per il compleanno, una visita breve, ma ora mio padre è morto. Me lo hanno ammazzato“.