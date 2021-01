Nancy Brilli, serie di FOTO sul pavimento: bellezza intramontabile

Nancy Brilli. L’attrice dà una svolta social alla sua vita pubblicando delle foto inedite su Instagram realizzate in maniera particolare

Fin dai suoi esordi nei primi anni ’80, Nancy Brilli ha rivelato tutto il suo talento che l’ha resa una certezza incontrastata del cinema italiano. Non solo grande schermo, si è divisa anche tra televisione e teatro, sempre amata dal pubblico.

La sua bellezza è innegabile, impreziosita da una simpatia dirompente. Le sue doti di grazia, fascino e umanità sono la prova di quanto sia rimasta sempre con i piedi per terra, lontana dall’immagine di star inaccessibile. Debuttasotto la direzione di Squitieri. Poi altri grandi registi la vogliono ardentemente nelle loro opere: Dario Argento, Lamberto Bava, Pietro Garinei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Brilli (@nancy_brilli_ufficiale)

La svolta nel 1988 con Compagni di scuola, grande successo di Carlo Verdone. Piccoli equivoci del 1990, diretta da Ricky Tognazzi, le regala la soddisfazione di ricevere un David di Donatello e un Nastro d’argento, prestigiosi premi che la consacrano definitivamente.

Per la televisione è impossibile non citare Commesse, serie diventata iconica, andata in onda a cavallo tra gli anni ’90 e duemila, in cui ha recitato a fianco di altre grandi attrici del panorama dello spettacolo nostrano: Sabrina Ferilli, Veronica Pivetti, Anna Valle e Caterina Vertova.

La commedia è sicuramente il genere in cui si trova più a suo agio, molteplici sono i ruoli che ha ricoperto fino ad oggi in altrettanti film di successo: Febbre da cavallo – La mandrakata, Natale in crociera, Ex, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi, Sapore di te, ecc.

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi spiazza tutti: “Hai fatto una figura di m**** dall’inizio alla fine”

Nancy Brilli: “Voglio migliorare sui social”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Brilli (@nancy_brilli_ufficiale)

LEGGI ANCHE -> C’è posta per te, si rincontrano dopo 71 anni ma succede l’inaspettato…

Consapevole che i tempi sono cambiati e che la comunicazione oggi passa prevalentemente sui social, Nancy Brilli fa largo uso del suo profilo Instagram. Più video che foto sulla bacheca in cui racconta il suo mondo ai 173mila follower che attendono i suoi aggiornamenti.

Tuttavia, l’ultima carrellata d’immagini proposte, scardina il vecchio stile, cosa sarà successo? Bellissima, la troviamo accovacciata su un pavimento a scacchi dalla forma ondulata, dando un’atmosfera un po’ distopica e fiabesca. Trucco impeccabile, abito a tubino nero che lascia scoperte le gambe meravigliose. Una sola casa cambia in ogni immagine: le scarpe.

E’ la stessa attrice che ci parla del suo esperimento. Come una novella Alice nel paese delle meraviglie, guarda il mondo da altre prospettive, in una serata tranquilla in cui i pensieri sono placati: “Ho voglia di pace, di rumori piccoli. Me ne sto laggiù, e ho imparato a starci anche bene. E dal mio pavimento della cucina stasera viene fuori un gioco di scarpe nere, che mi piacciono”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Brilli (@nancy_brilli_ufficiale)

Nancy Brilli informa anche che sta cercando di migliorarsi nella produzione di scatti adatti ai social facendo un apposito corso, prova maggiore del suo interesse verso i nuovi canali comunicativi odierni. Siamo in attesa di conoscere i suoi nuovi impegni lavorativi, Covid permettendo.