Un padre 48enne, che viaggiava in auto con la moglie ed i figli, è morto nella serata di ieri in un incidente stradale sulla statale 87 a Caivano (Napoli).

Era in auto con la moglie ed i due figli, l’uomo di 48 anni deceduto nella serata di ieri in un incidente lungo la strada statale 87 tra Caivano e Marcianise, in provincia di Napoli. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, la vittima viaggiava a bordo della sua auto che, per cause ancora in corso di verifica, si è schiantata frontalmente con un’altra vettura. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 48enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Tragico incidente in provincia di Napoli, il bilancio è di un morto e di quattro feriti, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita. Lo schianto si è verificato nella serata di ieri, sabato 16 gennaio, lungo la statale 87, nel territorio di Pascarola, frazione di Caivano. La vittima è Luciano Carozza, 48enne di San Marco Evangelista. Stando a quanto riporta la redazione de Il Mattino, il 48enne viaggiava con la moglie ed i due figli, di 17 e 14 anni, a bordo della sua auto, una Lancia Musa che si sarebbe scontrata frontalmente contro una Fiat Punto condotta da un 38enne.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso di Carozza, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto. La moglie ed i figli della vittima, rimasti feriti non gravemente sono stati trasportati all’ospedale di Frattamaggiore. Anche il conducente della Punto è stato accompagnato in ospedale, al Cardarelli di Napoli, e non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti di rito per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, scrive Il Mattino, pare che sia stata la Fiat Punto ad invadere la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva l’auto con a bordo la famiglia. La vettura condotta dal 38enne, che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta, è stata posta sotto sequestro.