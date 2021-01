Paola Iezzi maglietta e trasparenze, poco spazio all’immaginazione – FOTO

Un piacevole excursus sulla nota cantautrice Paola Iezzi dagli esordi ad oggi: trasparenze ed un cuore illimitato.

La nota cantautrice e musicista Paola Iezzi ha esordito nella serata di ieri con una serie di nuovi meravigliosi scatti condivisi sui suoi profili social. Paola nasce a Milano, intraprendendo con successo la carriera di cantante fin da ragazza, si fa conoscere nel mondo della musica grazie al suo prendere parte, dalla fine degli anni ’90 al 2003, al duo storico di Paola e Chiara, per poi giungere ai giorni nostri con uno degli ultimi singoli apprezzati dai suoi ascoltatori, come quello di «Mon Amour» pubblicato durante la scorsa estate.

Paola Iezzi: trasparenze ed un cuore che fa per due

Una leggera dose di provocazione ed un cuore rivolto verso la sua passione più grande, la musica, che sente di definire così: “My heart is so big that there are 2 🖤🖤🐅“. Una didascalia al post su Instagram che con molta probabilità rimanda proprio al suo apparire. Difatti tale abbigliamento di Chiara si basa sulle trasparenze del dorso che mettono in risalto i due bellissimi cuori neri posizionati sul petto.

Sensualità ed attenzione al dettaglio, un binomio attuale che, similmente a quello del suo passato canoro, non poteva lasciare indifferenti i suoi numerosissimi fan.

“Una donna straordinaria un’artista speciale ♥️♥️♥️” è uno dei pareri che trapelerà dopo la sua condivisione tra i commenti. Per concludere e soddisfare la curiosità dei suoi ammiratori, l’artefice dei suddetti scatti a sfondo bianco è Paolo Santambrogio, un brillante fotografo e filmmaker italiano.