Pelle atopica: rimedi naturali e altri consigli per risolvere il problema!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come risolvere il problema della pelle atopica con rimedi naturali.

Una delle patologie croniche che causano maggiori problemi alla pelle è sicuramente la dermatite atopica. Si manifesta con la comparsa di infiammazione ed eritemi sulla cute a cui si può anche associare secchezza e prurito.

Un sinonimo di pelle atopica è sicuramente eczema atopico e si può manifestare frequentemente in quelle zone del corpo dove la pelle si piega come nel caso di collo, gomiti e ginocchia. Tuttavia non è raro che possa colpire anche il viso oppure tutto il corpo.

Di solito la dermatite atopica è associata anche a malattie allergie come l’asma o le allergie alimentari. I fattori scatenanti, e che possono andare ad aumentare i sintomi, ci sono sicuramente lo stress, la sudorazione eccessiva, gli sbalzi di temperatura, l’uso di agenti irritanti. Dopo avervi parlato dei rimedi naturali contro l’onicofagia, ecco come alleviare la dermatite.



I rimedi naturali per chi soffre di dermatite atopica

Non esiste ancora una cura definitiva, ma ci sono una serie di rimedi naturali che fanno sì che questa malattia resti sopita e, di conseguenza, consetono di ridurre i sintomi.

Importante, in questo caso, è avere un’alimentazione sana ed equilibrata, idratarsi quotidianamente in maniera regolare in modo da garantire anche l’apporto di acqua alle cellule. È importante anche evitare quei cibi che possono accrescere i sintomi come il salmone, il tonno, i frutti di mare, gli insaccati, la frutta come le fragole, l’ananas, il kiwi, gli arachidi e la frutta secca, albume d’uovo. Anche i latticini, i cereali ricchi di glutine come il grano o la soia, il cioccolato oppure gli estratti di carne possono andare a favorire l’infiammazione.

Ovviamente di contro vi sono questi alimenti che vanno a contrastare l’infiammazione, ovvero tutti quegli alimenti che sono ricchi di flavonoidi e acidi grassi.

Tra questi alimenti troviamo sicuramente i probiotici come yogurt, kefir, crauti che vanno a rafforzare la nostra flora batterica e quindi contrastano l’infiammazione gastrointestinale.

Anche la frutta come mele e ciliegie e la verdura come cavoli e broccoli hanno una grande quantità di flavonoidi e, quindi, sono molto importanti nella lotta all’infiammazione

Aloe e miele tra i rimedi più efficaci

Ovviamente per evitare la dermatite atopica, evitate il contatto con sostanze chimiche e profumi e fate attenzione ad applicare sulla pelle dei saponi che contengono detergenti tensioattivi perché sono caratterizzati da una notevole resistenza che uò co9ntribuire a disidratare la pelle.

Per questo è buona cosa usare dell’olio di jojoba oppure un sapone a base di burro di karitè. Un altro olio molto utile è quello di borragine che ha proprietà emollienti e decongestionanti. Questo tipo di olio va anche a nutrire e rafforzare la pelle.

Anche l’uso di fiori di camomilla, sia come impacchi sia utilizzati direttamente durante il bagno, è consigliato. Anche l’aloe è ideale per la cura di numerose patologie della pelle per la sua azione lenitiva e curativa.

Un altro ingrediente molto utilizzato per curare la dermatite è sicuramente il miele che può essere utilizzato diluito in acqua tiepida e applicato sulle zone colpite.