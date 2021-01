Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si confessa in diretta: “E’ morta così…”

Barbara D’Urso in lacrime a Pomeriggio Cinque ha confessato un terribile lutto che la riguarda. Telespettatori sotto choc

Sempre vispa e pimpante, con il sorriso stampato in volto. Questa è l’immagine che tutti hanno in mente di Barbara D’Urso. La vediamo da molti anni alla guida di alcune delle maggiori trasmissioni di punta di Canale Cinque, un record di ascolti ogni volta che parte una sua diretta, con momenti di intrattenimento e cronaca nera, gossip e notizie di cronaca rosa.

Qualche giorno fa però l’abbiamo vista fragile e distrutta mentre si è confessata ai suoi telespettatori su un aspetto della sua vita privata. Durante la trasmissione è stata raccontata la storia di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti che ha combattuto e sconfitto il linfoma di Hodgkin.

Barbara D’Urso in lacrime, la confessione choc

Barbara D’Urso ha rivelato di conoscere purtroppo molto bene questo tipo di cancro perché anche la sua mamma è morta così molti anni fa e per lei non c’è stato nulla da fare. “Oggi ci sono le cure – ha spiegato commossa – ma 55 anni fa non era così. La mia mamma è morta molto giovane per questa malattia”. La confessione intima e inaspettata ha commosso tutti.

Dopo la scomparsa della madre quando la conduttrice aveva 40 anni, Barbara D’Urso è stata cresciuta insieme ai suoi due fratelli Daniela e Alessandro dal padre Rodolfo, che in seconde nozze si sposò con Wanda Randi.

Poi Barbara D’Urso ha voluto dedicare parole di incoraggiamento alla giovane che ha saputo affrontare a testa alta la malattia, sia per lei che per la sua famiglia che l’ha sempre supportata. “Ha fatto sei cicli di chemio e ha sconfitto la malattia. E adesso con coraggio ha raccontato la sua battaglia”.