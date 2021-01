Pupo a Verissimo: “L’ho fatto con una fan. La reazione di mia moglie”

Verissimo. Il cantante Pupo si racconta a Silvia Toffanin, la sua storia tra luci e ombre, senza nascondersi e senza filtri

Il cantante Pupo è attualmente impegnato nella trasmissione Grande Fratello Vip che lo vede nei panni di opinionista. Si è raccontato nella puntata del 16 gennaio ai microfoni di Silvia Toffanin, davanti alle telecamere di Verissimo.

Ha ripercorso gran parte della sua vita, caratterizzata da successi professionali ma segnata anche da ombre che lo hanno reso l’uomo che è oggi. Nato nel 1955 nella provincia di Arezzo, porta con sè il peso di aver causato pesanti dolori alla sua mamma. Il padre, postino del paese di Ponticino, aveva un animo artistico, fu lui a spingere il figlio verso una carriera nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, era dedito al gioco d’azzardo, vizio che trasmise allo stesso Pupo che frequentava le bische di poker già all’età di 13 anni.

La madre, la signora Irene, doveva convivere con l’idea di avere un marito e un figlio con la stessa “malattia”. “Adesso ha 87 anni” – racconta Pupo – “ultimamente è stata colpita da una grave demenza senile che ci ha costretti a ricoverarla in un istituto dove possa essere seguita 24 ore al giorno. Ha avuto una bella vita, anche grazie a me, non lo nascondo. La vado a trovare spesso, cantiamo insieme, è servita come una regina. Quando se ne andrà, sarà nell’incosapevolezza di cosa stia accadendo. Lo reputo un dono”.

Pupo: “La scoperta di avere un’altra figlia che ho riconosciuto dopo anni”

Pupo ha dichiarato al Grande Fratello di avere una terza figlia, Valentina, nata a dicembre del 1983. Il cantante ha detto a Silvia Toffanin di esserne stato inconsapevole per anni. Aveva molte avventure in gioventù, tra cui una storia con una fan, Maria, originaria di Alba. “Veniva ai miei concerti. Mi ha detto dopo tempo di aver avuto una bambina, senza rivelarmi inizialmente che fosse mia figlia. Probabilmente non mi riteneva responsabile. L’ho saputo quando la bambina aveva già 5 anni. Quando l’ho vista ero sicuro che fosse mia figlia. Era uguale a Ilaria, la ia primogenita. Andavo di nascosto a trovare Valentina. Poi l’ho dovuto dire a mia moglie. Oggi la ama come se fosse sua figlia naturale.”

Il cantante rivela di non aver mai avuto nessun tipo di paletto mentale dal punto di vista sentimentale. “Mi sono innamorato di un uomo, senza nessun riscontro sessuale. Si chiamava Riccardo, aveva problemi con le sostanze stupefacenti. Per lui scrissi il pezzo Volano. Così capì che l’amore è declinabile in tanti modi”.