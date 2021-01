Regali San Valentino fai da te: come fare bella figura con la dolce metà!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i migliori regali di San Valentino fai da te da fare al partner!

Archiviato il Natale e il nuovo anno, bisogna iniziare a pensare ai regali per San Valentino. Per questa ricorrenza, quelli più apprezzati sono sicuramente i regali fai da te. E’ difficile resistere ad un regalo fatto amorevolmente, con le proprie mani.

Non è sempre facile trovare un regalo che soddisfi a pieno il proprio partner visto che è molto semplice cadere nel banale. Ma bando alle ciance, ecco le idee regalo per sorprendere il partner, magari con tanto di classiche frasi romantiche o d’amore tratte anche da una canzone. Dopo avervi parlato di stupire la vostra lei, ecco una carrellata di idee per San Valentino.

Regalo San Valentino fai da te: idee originali

Potete realizzare una bottiglia vuota con delle caramelle all’intero. Magari potete realizzare i cioccolatini con tantoo di foto o con qualche scritta.

Se volete stupire il partner potete anche riempire una stanza di palloncini dove attaccare le vostee foto. L’impatto sarà davvero emozionante!

Se hai una buona manualità e ami il fai da te, potrai anche creare un cuore con diversi materiali. Scegliete dei materiali facilmente acquistabili in qualsiasi negozio di fai da te come, ad esempio, i tappi di sughero.

Dopo aver formato il cuore, potete anche colorare l’estremità dei tappi con i colori tendenti al rosso che sono il simbolo dell’amore. Per rendere il tutto più artistico potete anche incollare la vostra creazione su un pannello e aggiungere magari una frase della vostra canzone d’amore o addirittura uno spotify code che rimandi proprio a quella canzone.

Se siete più poetici e amate la scrittura, potete anche prendere dei normali bigliettini e scrivere piccole frasi che vadano a descrivere tutte le cose che vi piacciono del vostro partner. Per avere un bel “malloppo” di carta plastificato, potete aiutarvi con delle carte francesi.

Potete attaccere i mini foglietti bianchi sul dorso della carta e, in poco tempo, avrete il vostro mazzo d’amore. A questo punto, rilegatele con due spiraline in modo da formare un piccolo libro. Un regalo davvero carino ed originale che può essere sempre tenuto tra le mani.

Altri spunti per stupire il partner

Se volete dare sfogo a tutta la vostra creatività, potete optare per una lampadina con all’interno del filo di rame o qualsiasi filo metallico rosso con cui disegnare la forma del cuore. Potete, poi, appoggiare questa lampadina su un cubo di legno o plastica e scrivere il vostro messaggio d’amore oppure il più classico “Sei la mia luce”.

Chi non ha mai giocato a scarabeo alzi la mano! Potete utilizzare le lettere presenti in questo gioco per formare la vostra frase d’amore e, poi, incollare tutte le lettere su un semplice foglio che andrete a mettere dentro un quadretto. Il vostro partner sarà davvero felice di tenerlo nella sua camera.

Se, invece, siete dei provetti pasticceri non dimenticate che potete optare anche per un dolce regalo, magari per una red velvet totalmente rossa e a forma di cuore.