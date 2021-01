Samantha De Grenet, bomba dentro e fuori dalla casa, che stacco di coscia – FOTO

Il profilo Instagram di Samantha De Grenet continua a sfornare post da favola per i followers: la conduttrice, impeccabile dentro e fuori dalla casa, è un’esplosione di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Non si può non rimanere folgorati dalla bellezza di Samantha De Grenet. La showgirl, che quest’anno celebrerà i suoi 51 anni, è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip. Il profilo Instagram della conduttrice, nel corso della permanenza in casa, non ha smesso di aggiornare gli utenti e deliziarli con scatti a dir poco sensazionali, ritraenti la loro beniamina. Come l’immagine che è stata da poco postata sui social: Samantha, in shorts e canotta bianca, gioca con il suo cane seduta sulle scale. Impossibile, per il pubblico, sorvolare sullo stacco di coscia: le gambe della De Grenet regalano una visuale impagabile. “Che belle gambe“, “Sei veramente la migliore“, si complimentano i fan nei commenti.

Samantha De Grenet: la difficile permanenza al Gf Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

L’avventura di Samantha all’interno del reality di Canale Cinque non è certo delle più semplici. Una volta entrata nella casa, la showgirl è stata fin da subito messa in discussione per i propri comportamenti. La De Grenet, che non ha peli sulla lingua, non ha infatti risparmiato critiche e commenti per il modo in cui i Vip tenevano la cucina: a detta sua, il locale era pieno di sporcizia.

Successivamente, la showgirl ha avuto numerosi battibecchi sia con i propri coinquilini, sia con l’opinionista Antonella Elia. I telespettatori più attenti ricordano bene la lite con Stefania Orlando, sempre legata alle dinamiche della cucina: quest’ultima, in particolare, non aveva gradito il modo in cui Samantha aveva messo a scolare i piatti. Di recente, a tenere banco sono state invece le offese che la conduttrice si è scambiata reciprocamente con Antonella Elia: le due, ed è noto a tutti, proprio non si sopportano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Samantha, a distanza di giorni, ha avuto uno sfogo con la sua compagna d’avventura Cecilia Capriotti. “Il mio ingresso è stato massacrato. Se penso all’inizio, sarei dovuta scappare subito“, le ha confidato la showgirl.