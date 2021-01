Silvia Toffanin resta di sasso: il commento omofobo al suo ospite

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, reagisce d’impulso al commento omofobo rivolto ad un suo ospite.

La dolcissima conduttrice Silvia Toffanin ha invitato nel suo salotto pomeridiano un ospite poliedrico, si tratta di Fabio Canino. L’attore, conduttore e scrittore fiorentino, ma soprattutto il giudice più temuto della scorsa edizione di Ballando con le Stelle, si racconta in un’intervista ricca di colpi di scena. Inizialmente l’artista trae ispirazione da alcuni aneddoti della sua infanzia, in cui la sua vocazione per il mondo dello spettacolo iniziava a muovere i primi passi. Fino ai momenti più dolorosi dovuti alla perdita dei suoi genitori, con i quali aveva un rapporto di commovente simbiosi. Una sofferenza però che ha cercato di vincere sempre con una certa dose di leggerezza. Poi, voltando pagina, parlerà del bullismo.

Silvia Toffanin: il racconto di Fabio Canino

“Per essere felici ci vuole coraggio” tuona con un commento una telespettatrice, riferendosi allo spirito ed alla grinta di Fabio. Ebbene, nella sua vita, pare che egli non abbia di certo rinunciato a mettersi in gioco. Raggiunta la maggiore età decise di rivelare ai suoi genitori la sua omosessualità, e a dire il vero la loro reazione fu meravigliosa, soprattutto dopo essere stato preda in passato di alcuni episodi di bullismo. Secondo il racconto, dopo la rivelazione, il padre dello scrittore esclamò: “oddio chissà pensavo fosse successo“.

“Mi rincorrevano dicendomi frocio… Ma io rispondevo: ‘certo e allora? Ti vuoi fidanzare con me?’“, ed è in seguito a questa confidenza, concessa molto umanamente da Fabio al pubblico di Verissimo, che la conduttrice vorrebbe metaforicamente abbracciare l’ospite, ma nell’impossibilità attuale, decide di regalare lui degli apprezzamenti per la sua reazione.