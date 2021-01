Tina Kunakey, seduce con una FOTO in bianco e nero. Pura e sensuale come una farfalla in volo

Tina Kunakey, fidanzata di Vincent Cassel, ha sbalordito ancora i fan con uno scatto strepitoso. Una farfalla sul viso ed è subito poesia

Tina Kunakey è uno dei volti noti di Victoria’s Secret ma ha anche posato per Vogue. Vive tra Londra e Parigi, due città in cui lavora come modella ambitissima nonostante il suo “solo” metro e sessantaquattro centimetri. Lei è la compagna dell’attore Vincent Cassel, con il quale ha ben 23 anni di differenza ma nonostante questo, la storia d’amore tra i due sembra andare a gonfie vele da diversi anni.

La relazione tra Tina e Vincent non è al centro dei riflettori di cronaca rosa poiché la coppia preferisce vivere la propria intimità in privato, ma lei adora condividere sempre scatti bollenti che la ritraggono bella come madre natura l’ha fatta.

Tina Kunakey, lo scatto in bianco e nero è paradisiaco