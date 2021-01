Trovati morti i due sci alpinisti dispersi in alta Val d’Ossola

I corpi dei due sci alpinisti sono stati ritrovati a circa 2.200 metri di quota. Impegnati nelle ricerche oltre 50 soccorritori.

Sono stati trovati senza vita i corpi dei due sci alpinisti dispersi ieri all’alpe Devero, in valle Antigorio, alta Ossola. Le vittime, che era residenti a Samarate, in provincia di Varese, sono Erica Mosca di 52 anni e Lorenzo Landenna di 56 anni. La coppia si trovava in montagna per un’escursione, quando sono precipitati lungo un sentiero che arriva a Crampiolo a circa 1700 metri. Per loro non c’è stato nulla da fare, fatale la caduta nel torrente Devero che costeggia la pista.

I CORPI DEI DUE SCI ALPINISTI SONO STATI RITROVATI A CIRCA 2.200 METRI DI QUOTA

Un sentiero parecchio frequentato d’estate ma a rischio valanghe d’inverno. E’ questo il posto dove Erica e Lorenzo hanno trovato la morte. Il soccorso Alpino piemontese però ha voluto precisare che non c’è stato un distacco di neve. I corpi dei due alpinisti sono stati ritrovati a a circa 2.200 metri di quota, nella zona sopra l’alpe di Crampiolo. Le ricerche sono scattate dopo che di Erica e Lorenzo si erano perse le tracce. La coppia aveva prenotato una baita dove avrebbero dovuto pernottare. Di loro però questa mattina non c’era nessuna traccia, ecco perché è scattato l’allarme e sono iniziate subito le ricerche del Soccorso alpino. Impiegati nella ricerca oltre 50 soccorritori.

Il ritrovamento dei corpi dei due alpinisti è avvenuto questa mattina. I soccorsi, sono stati aiutati anche da uno dei due cellulari delle vittime, che risultava ancora acceso.