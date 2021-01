Trump, duro attacco dal bambino di “Mamma ho perso l’aereo”: il motivo

Di recente Donald Trump è stato protagonista di pesanti critiche da parte di numerose personalità dello Star system. Tra queste anche il bambino – ormai cresciuto – di Mamma ho perso l’aereo.

Era il 2016 quando Donald Trump si candidava – e poi vinceva – le elezioni americane. Al tempo molti, fuori dall’America, lo conoscevano unicamente come l’uomo che aveva indicato la strada a Kevin in Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. Allo stesso modo, Macaulay Culckin (Kevin), che aveva solo 10 anni, non poteva certo esprimere un giudizio politico. Oggi, a trent’anni di distanza, l’attore dice la sua riguardo ad un possibile taglio di scene, per eliminare il cameo di Trump dalla pellicola.

Macaulay Culkin, il bambino di “Mamma ho perso l’aereo” si schiera contro Donald Trump

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

“Bravo” commenta Macaulay Culkin, sotto un tweet nel quale Trump è stato “cancellato” dalla scena di Mamma, ho riperso l’aereo. Un tweet ed una risposta decisamente ironici, ma che ben descrivono il rancore che serpeggia nei confronti dell’ex presidente, soprattutto dopo i fatti di Capitol Hill. L’iniziativa di boicottaggio online è solo uno dei numerosi mezzi utilizzati dai detrattori di Trump per opporsi alla sua politica. Tra gli altri, la PGA, nota associazione di golf degli Stati Uniti, ha annunciato che non utilizzerà più i campi da golf di proprietà del ricco magnate.

Una curiosità: la famosa scena del film è girata all’Hotel Plaza di cui lo stesso Trump è proprietario. In un’intervista di qualche mese fa, il regista Chris Columbus ha ammesso che Trump stesso ha richiesto di apparire nel film, minacciando di non dare l’approvazione per le riprese se il suo desiderio non fosse stato esaudito.