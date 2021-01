Una delle attrici più famose di tutti i tempi, adorabile da bambina. Chi è

Osservate la foto. Riconoscete una delle attrici più famose di sempre da uno scatto in cui era bambina? Scoprite di chi stiamo parlando

Stesso sorriso meraviglioso, stessi occhi grandi e splendenti. Il volto della bambina ritratta in foto appartiene a una regina di Hollywood, una delle attrici più conosciute e pagate al mondo.

La sua infanzia è stata costellata da eventi difficili. I suoi genitori divorziarono quando aveva solo 4 anni; era ancora una bambina quando il padre morì. Il suo sogno d’infanzia era di diventare veterinaria. La vita, invece, le ha riservato ben altre sorprese. Si trasferì a New York tentando di sfondare come attrice nella Grande Mela. Per pagarsi gli studi di dizione e recitazione fa mille lavoretti.

Nel 1988 inizia ad avere notorietà grazie al film Mystic Pizza di Donald Petriein. L’anno seguente ottiene il ruolo nel film corale Fiori d’acciaio di Herbert Ross, grazie alla quale vince il Golden Globe e ottiene la sua prima nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista. Grande plauso da parte della critica. Il 1990 è l’anno di Pretty Woman di Garry Marshall: il successo è planetario e da allora non si è mai interrotto fino ad arrivare alla tanto agognata statuetta dell’Academy per Erin Brockovich.

Molto gelosa della sua vita privata, è sposata dal 2002 con il cameraman Daniel Moder, insieme a lui ha avuto tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter (nati nel 2004) ed Henry (nato nel 2007).

