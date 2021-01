Agli uomini piacciono alcuni tipi di donne: una ricerca chiarisce quali

Una ricerca recente ha svelato quali sono le caratteristiche di alcuni tipi di donne che riescono ad affascinare di più gli uomini

Quali sono le caratteristiche che riescono a far diventare una donna interessante agli occhi di un uomo? È la domanda da un milione di dollari che quotidianamente una buona fetta del mondo femminile continua a porsi. In soccorso di tanti cuori single è arrivata una recente ricerca che identifica quali sono i tipi di donne che gli uomini prediligono. Secondo gli studi, infatti, l’universo maschile è maggiormente attratto da donne che riescano a mostrarsi sorridenti e che siano sicure di sé. Anche se le giornate possono apparire storte, lo studio suggerisce che riuscire ad apparire sorridenti aumenta notevolmente il proprio livello di bellezza. Avere la capacità inoltre di dimostrare un alto livello di autostima ha l’effetto di accendere un riflettore sulle altre qualità possedute dando così la possibilità agli uomini di conoscerle e apprezzarle.

La ricerca: i consigli alle donne per riuscire a conquistare gli uomini

Dopo le ricerche condotte per scoprire quale aspetto è meglio per le donne mettere in rilievo allo scopo di conquistare un uomo diversi esperti hanno pensato bene di suggerire alcuni trucchetti da mettere in atto. Spesso infatti può risultare complicato riuscire a mostrare agli altri il proprio livello di autostima specie se non è alle stelle. Il consiglio suggerito è quello innanzitutto di limitare le battute autoironiche. Fare infatti dei commenti negativi su se stessi può portare le persone prima o poi a crederci. Alle donne inoltre si consiglia di essere e sentirsi padrone del proprio destino senza lasciarsi limitare nelle decisioni dall’attesa del principe azzurro.

Quindi se esiste il desiderio ad esempio di acquistare una casa è bene farlo senza aspettare di avere la firma di un uomo da aggiungere ad un mutuo cointestato.