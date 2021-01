Intorno alle 5 di stamane nei pressi di una discoteca di Phoenix (Usa) si sarebbe registrata una sparatoria: attualmente il bilancio è di un morto e sei feriti.

Cosa sia accaduto intorno alle 5 del mattino a Phoenix resta ancora da comprendere, la ricostruzione dei fatti è al vaglio degli inquirenti. Sta di fatto che la Polizia, prima che sorgesse il sole, è stata raggiunta da diverse telefonate in cui si richiedeva urgente intervento nei pressi di una discoteca. Al suo arrivo, la scena sembrava quella di un film apocalittico. Bossoli in terra, feriti riversi in strada ed urla strazianti.

Usa, sparatoria alle 5 del mattino nei pressi di una discoteca: un morto e sei feriti

Una sparatoria che ha portato alla morte di una persona ed al ferimento di altre sei, questo il bilancio di quanto accaduto intorno alle 5 di stamane a Phoenix nei pressi di una discoteca tra la 24th e l’University Drive. La polizia, raggiunta da numerose telefonate partite da chi era presente sulla scena, si sarebbe immediatamente recata sui luoghi dell’accaduto ed al suo arrivo avrebbe scorto feriti e soggetti in preda al panico. Sul posto, riporta la redazione ABC Arizona, anche i vigili del fuoco ed il personale medico che ha trasportato d’urgenza i feriti in ospedale.

La Polizia di Phoenix ha dato notizia di quanto fosse successo, specificando che il corpo della persona deceduta si trovava in strada così come i feriti, trovati dagli operatori sanitari in evidente stato confusionale. Non si conoscono ad ora i dettagli della vicenda, su cui gli inquirenti ora dovranno fare chiarezza.

Un fatto gravissimo che si somma ad una già persistente tensione sociale ed alla pandemia da Covid che ancora stringe in pugno gli Stati Uniti.