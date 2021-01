Verissimo, Carla Fracci si confessa a cuore aperto: “Volevo altri figli, mio marito no”

Carla Fracci ospite ieri a Verissimo: la ballerina si è raccontata a Silvia Toffanin, la sua infanzia ed il suo amore per il marito Beppe

Tra gli ospiti ieri del programma di Canale Cinque anche l’étoile Carla Fracci che ha raccontato a cuore aperto alcuni ricordi d’infanzia fino al suo grande amore. La vita privata della Fracci non è mai stata alla portata di tutti, una vita votata alla danza e mai pettegolezzi fuori luogo per lei che si è sempre votata anima e corpo per questa disciplina.

“Non si può vivere solo di ricordi, bisogna pensare al futuro” precisa lei a Silvia Toffanin subito dopo il breve video di presentazione. “Quando sei piccola pensavo solo di giocare, arrampicarmi sugli alberi, rubare la frutta. Una semplicità di vita, di campagna e tutto questo è rimasto ed è molto forte”.

La Fracci parla poi del marito e del primo incontro: “Lui era già fidanzato di un’attrice importante, poi non so cosa è successo. Lui veniva sempre, anche quando feci Giulietta”, e poi l’inaspettata confessione sul loro rapporto. 84 anni, Carla Fracci è infatti sposata dal 1964 con il regista teatrale Beppe Menegatti e i due hanno un figlio, Francesco.

Carla Fracci racconta il suo rapporto con la danza e sfata un falso mito: “Indosso anche capi colorati”

“Volevo altri figli, mio marito no perché facevo torto a quello che lasciavo a casa, questo è stato un errore mi è dispiaciuto tanto”. Quindi una scelta sofferta per la stella di fama mondiale che non ha potuto vedersi ancora mamma come desiderava tanto.

Carla Fracci ha voluto rispondere a Silvia riguardo un’altra delle domande che si sente rivolgere di frequente, ossia se indossa sempre e solo abiti bianchi con cui ormai la vediamo sempre sul palco ed in tv. “Vestivo abiti leggermente larghi”, dichiara, in riferimento ai tempi passati.

“Oggi la pancia si mostra… Io ho preferito fare così quando ero incinta”. La Fracci ha adottato questo escamotage quando era incinta del figlio Francesco e non l’ha più abbandonata, quindi sì, molta parte del suo armadio è bianca. “Nel guardaroba invernale, da qualche parte, ho anche qualcosa di marrone e persino di verde…”.