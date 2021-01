Adriano Celentano e quegli attimi drammatici, “Fu salvato da…”

Ieri è intervenuta a “Domenica In” Claudia Mori che ha posto alcune domande sul nuovo vaccino e ha raccontato dello shock anafilattico di Adriano

Cantautore, showman, attore, regista, sceneggiatore, compositore, montatore e autore televisivo italiano. Adriano Celentano ha da poco compiuto 83 anni, lo scorso 6 gennaio, ma negli ultimi anni insieme alla compagna Claudia Mori ha deciso di mantenere una certa riservatezza riguardo la sua vita privata.

Dopo più di sessant’anni di carriera, oggi si è ritagliato un proprio spazi in provincia di Lecco in cui sta trascorrendo il proprio tempo circondati dal verde e dalla tranquillità. La grande casa si trova a Campesone di Galbiate, nelle colline sopra il Lago di Lario, dove beneficia di una piscina e di un campo da tennis.

Poche anche le interviste rilasciate negli ultimi mesi, ultima fra tutte quella avvenuta in videocall il giorno del suo compleanno con Mara Venier e dove si è parlato della sua clausura in casa che sta durando da oltre un anno, anche per lui l’emergenza sanitaria si sta trasformando in una prigione ormai non più controllabile.

Adriano Celentano, quella volta che fu salvato dalla moglie Claudia

Adriano è sposato con Claudia Mori, attrice conosciuta sul set di “Uno strano tipo” nel 1963. Allora Celentano aveva una relazione con Milena Cantù che lasciò proprio per stare con Claudia di cui si innamorò perdutamente subito.

Lei gli sta vicino da moltissimi anni, anche dopo tutto ciò che è accaduto, primis fra tutto la rivelazione del tradimento di Adriano con Ornella Muti. Claudia però è innamorata e lo ha ribadito spesso, gli è stata vicino anche quando lui ha rischiato uno shock anafilattico che la fece molto preoccupare.

Fu proprio grazie alla sua presenza che riuscì a salvarsi, ma ad oggi questo li preoccupa ancora. Ieri Claudia è infatti intervenuta telefonicamente a “Domenica In” per porre due domande al professor Francesco Le Foche, ospite in studio da Mara Venier.

Fra le domande poste anche quella sui rischi per chi è un soggetto allergico come per esempio il marito, che, anni fa, ebbe anche un grave shock anafilattico in seguito a un prick test. Fu lei a chiamare l’ambulanza e salvarlo ma adesso la paura è ancora grande.