Ainett Stephens: i piedi all’aria e non solo, fondoschiena da baciare FOTO

Che fine ha fatto Ainett Stephens, la gatta nera del Mercante in fiera? Su Instagram è molto attiva e i fan impazziscono con le sue foto

Molti si domandano che fine abbia fatto la modella e showgirl Ainett Stephens, ormai fuori dalla televisione da un po’. La donna si sta dedicando alla sua famiglia, moglie di Nicola Radici e mamma di un bambino stupendo di nome Christopher. Ma nonostante il passare del tempo, il pubblico ricordano ancora la gatta nera di Pino Insegno nel programma Mercante in Fiera dove tutti hanno avuto la possibilità di conoscerla per la prima volta.

LEGGI ANCHE>>>Laura Cremaschi mozzafiato in un bikini aperto davanti, fisico da urlo-FOTO

Ainett Stephens: avete visto le sue foto su Instagram?

LEGGI ANCHE>>>Marika Fruscio, trasparenze sexy per un lato b da urlo: una fortuna per i fan – FOTO

Anche se non si vede più in televisione, Ainett Stephens è molto attiva sui social dove si lascia andare con delle foto a volte provocanti. Con le sue forme sempre in mostra e i suoi piedi all’aria lascia fantasticare i suoi fan che implodono tra like e commenti. Seguita da più di centotrenta mila follower, oggi la modella ha pubblicato un post in cui si sta dedicando alla natura. “Avete anche voi il pollice verde?” scrive sotto la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Un vestito aderente bordeaux, corto che le copre a malapena le parte più intima e i piedi all’aria per molti sono il tocco di sensualità. “Non sai quanto desidererei essere quel geranio” commenta subito un fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Ainett è di una bellezza fuori dal comune, gli anni passano ma la sua sensualità resta immutata. E’ una donna intramontabile.