Alberto Matano, avete mai visto la sua famiglia? Chi sono i suoi fratelli

Alberto Matano, tutti lo amano ma di lui si conosce poco. Ecco chi sono i fratelli del giornalista. Tutte le info

Da mezzo busto del tg1 a re indiscusso del pomeriggio di Rai 1 al timone de La vita in diretta. È lui che ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia Rai con la sua bravura e professionalità ma anche con la sua prestanza fisica, c’è da dirlo.

Bello come il sole ma anche giornalista di lunga data, Alberto Matano è amatissimo dai telespettatori che dalla condizione del telegiornale a mezzo busto hanno imparato a conoscerlo e ad amarlo come conduttore. Prima al fianco di Lorella Cuccarini lo scorso anno, ora da solo, al timone di uno dei programmi storici della televisione italiana.

Albero è molto riservato, attento a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Tutti vorrebbero sapere se è single o meno, nel mentre lui ha smentito le voci che lo davano come volto gay della Rai. Ma avete mai visto la sua famiglia?

Alberto Matano, chi sono i suoi fratelli

Abbiamo visto molto commosso Alberto Matano in una puntata di Domenica In ospite di Mara Venier. Tutta colpa della sua famiglia che lo ha fatto emozionare. Matano, lo dice sempre, è di origini calabresi ed i suoi genitori vivono a Catanzaro.

Ma il bel giornalista ha anche due fratelli, lo sapevate? A loro e ai genitori è legatissimo. “La famiglia è il vero dono della vita. Nella mia c’è unità, amore e condivisione, nonostante la distanza” ha spiegato il volto de La vita in diretta.

Lui vive a Roma, sua sorella Luisa a Milano, mentre suo fratello Vincenzo a Bruxelles. I suoi genitori, invece, restano nella loro terra d’origine, Catanzaro. Dei fratelli di Matano non ci sono foto ma in più occasioni il giornalista ha mostrato il grande amore che nutre per i suoi nipoti.

“Quest’estate tra l’altro abbiamo festeggiato i 50 anni di matrimonio dei miei genitori e l’emozione, visto che non ci vedevamo tutti da tanto tempo per via del lockdown, è stata doppia”, ha raccontato il conduttore e giornalista.