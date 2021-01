Alberto Matano in Rai spunta la fidanzata: vi diciamo chi è

Non si è mai definito un sex symbol ma dopo mesi di segreti anche Alberto Matano è stato sorpreso con la sua nuova fidanzata

La vita privata di Alberto Matano è sempre stata molto riservata e difficilmente i giornali si gossip sono riusciti a trovare la quadra di questa sua intimità. Matano dal 2007 è conduttore del TG1 e dal 2019 conduce ogni mattina alle 11 il programma “La vita in diretta”, prima con la Cuccarini e attualmente da solo.

Matano è sempre molto schivo e riservato, ma lo scorso novembre aveva rilasciato una bella intervista a La Stampa dove, incalzato dal giornalista, aveva ammesso di non essere più single anche se di più non ha voluto rivelare, lasciando nel dubbio moltissime fan fedelissime.

E la vita privata, impegnato sentimentalmente? Allora la risposta fu un secco: “Non sono single. È fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti”. Ora però la situazione sempre cambiata e la fidanzata è venuta allo scoperto.

Matano beccato con la fidanzata. Vediamo chi è la fortunata

Anche in una recente intervista a “Domenica In” Alberto Matano aveva così risposto a Mara Venier che gli chiedeva informazioni su una sua ipotetica relazione. “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante”.

Il nome non è ancora stato fatto dal diretto interessato ma i social non mentono e spuntano fuori foto dei due fidanzato direttamente nella pagina di lei. Si tratta di una collega stretta di Matano, la giornalista Emma D’Aquino, che abbiamo visto recentemente sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus.

Nelle foto presenti nel feed di Instagram li vediamo di sfuggita vicini, sorriso contagioso e occhi innamorati anche se mai sorpresi in atteggiamenti intimi. Forse una mossa voluta da entrambi, che preferiscono per il momento mantenere ancora nel vago la relazione. Attendiamo ora i due per capire quale sarà la prossima mossa.