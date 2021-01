Alessandra Amoroso e l’abbraccio affettuoso a Emma-FOTO

La cantante Alessandra Amoroso condivide un tenero scatto con la collega Emma, mentre si scambiano un’abbraccio

Le due cantanti e amiche sono molto affiatate e legate da un’esperienza indimenticabile e che ha cambiato le vite di entrambe drasticamente. La partecipazione al programma di Maria De Filippi, Amici. Le due hanno partecipato lo stesso anno e tra loro è nata una grande amicizia durata nel tempo. Oggi per la prima volta hanno deciso di incidere una canzone insieme in nome di quell’amicizia.

Alessandra Amoroso e Emma amiche per la pelle, uscito il loro nuovo brano

Le due colleghe e amiche hanno inciso un brano insieme per la prima volta in assoluto, nonostante siano anni che si conoscono e che entrambe fanno musica con grande successo. Il brano si intitola Pezzo di cuore, e per annunciarne l’uscita la Amoroso ha condiviso una tenera foto delle due, in cui si abbracciano. I fan sono già impazziti per il brano, il sogno che si avvera per molti, vedere due delle cantanti più brave e conosciute duettare insieme. Sapendo anche il legame forte che le unisce. Per anticipare l’uscita della canzone, entrambe hanno condiviso su Instagram delle foto insieme e video delle loro performance passate insieme.

Le parole dedicate nella didascalia fanno emozionare:“Due percorsi diversi, due strade parallele che si sono rincontrate ritornando al punto di partenza, da dove tutto ebbe inizio! Grande riconoscenza a tutti coloro che hanno creduto nel nostro talento e nella nostra amicizia! Il mio, il nostro, il vostro pezzo di cuore”. Queste sono le parole scritte dalla Amoroso sotto a un’esibizione delle due ad Amici qualche giorno fa, dove hanno cantato il loro nuovo brano.