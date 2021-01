Alessandra Mastronardi saluta Lino Guanciale e dà il benvenuto a Can Yaman

Dopo aver salutato il collega Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi è pronta per interpretare un ruolo assieme all’attore turco Can Yaman

Dopo che Lino Guanciale ha detto addio alla fiction di successo “L’allieva” dove ha interpretato Claudio Conforti per ben tre stagioni, Alessandra Mastronardi si troverà senza il suo grande amore durante la quarta stagione della serie televisiva nata dai romanzi di Alessia Gazzola. O almeno queste sono le ultime indiscrezioni che vogliono l’attrice nativa di Napoli di nuovo nei panni di Alice, dottoressa in medicina legale. Presto invece vedremo Lino Guanciale interpretare il famoso commissario Ricciardi, protagonista dei romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, in una fiction di Rai Uno che andrà in onda a partire dal prossimo 25 gennaio in prima serata. L’attore, a proposito dell’addio all’Allieva, ha dichiarato a “Tv Sorrsi e Canzoni” di essere felice dello sviluppo del suo personaggio ma: “Credo – ha detto Guanciale – che sia sempre bene chiudere una storia quando l’interesse dei telespettatori è forte, prima che ci si stanchi. E penso che in questo caso vada bene così”.

Dopo Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi sarà accanto a Can Yaman

Sempre secondo i rumors di queste ultime ore, Alessandra Mastronardi, oltre a continuare il percorso che la vede protagonista de “L’Allieva”, dovrebbe anche avere un ruolo nella nuova serie televisiva Sandokan, la famosa Tigre della Malesia, nata dall’estro dello scrittore Emilio Salgari. Il ruolo del protagonista sarà di Can Yaman, che la settimana scorsa è volato a Roma proprio per firmare per la parte. La bella Marianna, la donna di cui si innamora Sandokan dovrebbe essere quindi l’attrice 34enne, mentre la parte di Yanez De Gomera andrà a Luca Argentero.

Si vocifera anche che Alessandro Preziosi sarà il diabolico Sir William Fitzgerald. Alessandra Mastronardi ha recitato anche con Nicolas Cage per “The Unbearable Weight of Massive Talent”, un film in onda su Netflix.