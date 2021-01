Alessia Logli, la figlia di Roberta Ragusa nel mondo della moda: le FOTO

Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, sta cercando la via del successo nell’ambito della moda: “Ho capito che devo contare solo su me stessa”

La figlia di Roberta Ragusa ha solamente 20 anni, ma ha le idee ben chiare circa il proprio futuro. Alessia, dopo la disgrazia che colpì la sua famiglia 9 anni fa, sembra pronta a prendere in mano le redini della sua vita. La giovane, che si è trasferita con il suo fidanzato a Milano, sta cercando di rendersi indipendente nell’ambito della moda.

“Sono iscritta a Economia a Pisa, ma starò con il mio fidanzato a Milano. Lui lavorerà per case di moda e io per un’agenzia di modelle“: questa la confessione della figlia di Roberta Ragusa al settimanale Oggi.

Alessia Logli diventa modella: “Voglio rendermi indipendente”

A nove anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa, il dolore causato dalla sua morte è tuttora incolmabile per la figlia Alessia, che all’epoca aveva solo 11 anni. La figlia della vittima, tra l’altro, ha sempre difeso il padre Antonio, che attualmente sta scontando la propria pena presso il carcere di Massa: l’uomo, accusato dell’omicidio della moglie, è stato condannato a 20 anni di carcere.

La giovane Alessia non si è tuttavia lasciata abbattere dagli avvenimenti, e ha deciso di sconvolgere letteralmente la propria vita. “Ho capito che devo contare solo su me stessa e non posso più rimanere dove sono“, ha detto la Logli al settimanale Oggi, parlando anche dell’esperienza lavorativa come modella. “Le sfilate non sono il miraggio di una ragazzina in cerca di successo, sono gli appigli a cui mi aggrappo per rendermi indipendente“.

Alessia non sembra affatto avere interesse a sfondare nel mondo della moda. Lavorare nell’ambiente, come da lei stessa chiarito, le permette di mantenersi e di dare solidità ai sogni che intende realizzare nel suo futuro.