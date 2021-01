Il primo mese dell’anno è sempre un mese di cambiamenti. Non sappiamo cosa ci riserverà l’anno nuovo e vogliamo dare un taglio con quello appena trascorso.

Perché non cominciare con un nuovo look? Alessia Mancini ci suggerisce il colore più caldo e sensuale che già fa tendenza per questo Inverno 2021.

La conduttrice di Bake Off Junior di Real Time ha pubblicato su Instagram un post nel quale parla di cicatrici e riflette sul fatto che ognuno di noi ne porta qualcuna molto significativa.

In realtà, di quello stesso scatto non notiamo tanto la cicatrice quanto il nuovo fantastico look di Alessia Mancini: un balayage biondo ramato che già sta dettando tendenza per questa stagione.

Pensando al balayage, la prima cosa che ci viene in mente è il platino o comunque il biondo chiarissimo. Alessia Mancini ci dimostra come la tanto amata sfumatura di colori possa anche assumere una tonalità diversa dal solito. E, per queste giornate fredde, è un tocco chic e sensuale che non passa inosservato.

Il nuovo colore di capelli di Alessia Mancini e l’opinione di Cristiano Filippini

L’hairstylist Cristiano Filippini, fondatore di Hairlab, ha riflettuto su come ottenere in risultato questo colore non chiarissimo richieda tempi e prodotti diversi.

Quel che per noi comuni mortali è un castano, per un parrucchiere è un biondo medio dorato ramato (ecco perché Cristiano consiglia di presentarsi dal parrucchiere con idee chiare ed un’immagine di riferimento) che da come effetto finale una tonalità molto naturale, poco impatto dei prodotti sulla struttura del capello e, nel caso di Alessia, una luce calda che si abbina perfettamente al suo incarnato. Inoltre, la piega che maggiormente si addice a questo tipo di colore è proprio quella ondulata, perché valorizza e fa risplendere le diverse tonalità.

Lo stesso Cristiano Filippini si complimenta con Alessia e il suo parrucchiere, riconoscendo che la morfologia, l’incarnato, il rispetto del capello e la sua portabilità sono aspetti necessari al fine di ottenere un buon risultato.