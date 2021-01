La polizia russa ha arrestato l’oppositore Alexey Navalny al suo arrivo a Mosca dalla Germania. La dichiarazione di Kobzev.

Пример выдающейся трусости. Они уже арестовали Алексея и все равно боятся. Но мы бояться не будем https://t.co/kcunnlGTBd — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Ieri sera, domenica 17 gennaio, Andrei Navalny, 44 anni, è atterrato a Mosca da Berlino. Il leader di spicco dell’opposizione russa aveva trascorso gli ultimi mesi nella capitale della Germania; in particolare, presso l’ospedale di Charité, dove ha ricevute le cure sanitarie per riprendersi dall’avvelenamento da Novichok (новичок). L’intossicazione, causata dalla potentissima neurotossina, è avvenuta lo scorso 20 Agosto 2020: i medici riferirono di aver utilizzato un antidoto contro l’effetto degli agenti tossici inibitori della colinesterasi, un’enzima essenziale per il metabolismo cerebrale.

Un mese fa, Alexei ha rilasciato un’intervista sulla sua guarigione, puntando il dito contro il Cremlino e il presidente della Federazione Russa. “Putin ha cercato di uccidermi” – disse in una videoconferenza direttamente dalla Germania – “Non ho dubbi che abbia ordinato di uccidermi” – precisò, ricordando che la neurotossina è un’arma bianca, una tra le sostanze più tossiche mai inventate; di conseguenza, per la sua fabbricazione “è necessario un laboratorio statale.”

Lo scorso 19 dicembre, Vladimir Putin ha risposto alle accuse dell’oppositore del Cremlino. “Chi ha bisogno di avvelenarlo” – ha replicato il presidente durante la conferenza stampa televisiva nazionale, rispondendo alle domande del giornalista di Life.ru, Alexander Yunashev. Secondo la versione di Putin, l’oppositore politico è anzitutto un agente dello spionaggio USA. Di conseguenza, il team di paramedici e chimici dei servizi russi lo pedinava in quanto spia degli americani. D’altronde, “Se avessimo voluto farlo fuori” – continua – “avremmo di sicuro finito il lavoro”.

Il momento dell’arresto

В Петербурге главу МО «Гавань» Нэлли Вавилину задержали с фотографией Алексея Навального и его жены Юлии. Пикеты в поддержку политика прошли сегодня в более чем десяти российских городахhttps://t.co/xdkrqCxGqO Фото: Сергей Кузин pic.twitter.com/Xvn1vbdqO3 — Медиазона (@mediazzzona) January 18, 2021

Una volta guarito, Alexei Navalny ha deciso di tornare a casa dopo mesi di cure presso la struttura ospedaliera di Berlino. “Sono stato bene in Germania, ma tornare a casa è sempre meglio” – confessa la spina nel fianco del Cremlino ai giornalisti mentre si dirigeva insieme alla moglie verso il posto in aereo. La notizia del ritorno è stata annunciata in un breve video pubblicato sul suo account Instagram. Nel post, la moglie, Yulia Navalnaya, seduta a bordo del volo Pobeda, cita il film russo “Il fratello grande”: “Ragazzo, portaci della vodka: torniamo a casa.”

La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh ha dichiarato su Twitter che il governo è terrorizzato da Alexei e dalla grande folla dei suoi sostenitori, specialmente per le sue campagne contro la corruzione dei brogli elettorali della Federazione. Il Cremlino aveva già precedentemente dichiarato che, al suo arrivo in Russia, Alexei sarebbe stato arrestato. Dopo ore di tensioni e scontri tra forze armate e seguaci di Navalny, i quali erano accorsi all’aeroporto ore prima per accoglierlo, il volo proveniente dalla capitale tedesca, il cui atterraggio era previsto nell’aeroporto Vnukovo, è stato deviato. L’aereo è atterrato a Sheremetyevo, dove Navalny è stato immediatamente arrestato.

Secondo i media locali, la detenzione è legata alla violazione dei termini di una condanna ricevuta alcuni anni fa, le cui condizioni non sono state rispettate a causa della sua convalescenza e guarigione in Germania. Il giudice del Tribunale del municipio di Khimki ha condannato l’oppositore russo Aleksey Navalny a 30 giorni di arresto. La richiesta di condanna è stata avanzata dalla sezione moscovita del Servizio penitenziario federale.

Судья Морозова предоставила защитникам Навального полчаса для ознакомления с материалами дела и еще 20 минут на общение с подзащитным. Объявлен перерыв на 50 минут https://t.co/XQui2OSdVj — Медиазона (@mediazzzona) January 18, 2021

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa indipendente russa Interfax, l’avvocato di Alexei Navalny, Vadim Kobzev, ha dichiarato che l’arresto di 30 giorni sarà impugnato davanti al tribunale regionale di Mosca.

Fonte РБК