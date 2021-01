Antonella Elia massacrata da un ex gieffino: parole al vetriolo

Antonella Elia nel mirino di un concorrente del GF Vip che è stato eliminato. Spalle al muro e un’opinione molto forte

Antonella Elia completamente massacrata per il suo modo di essere. A farlo è un ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip che si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Del resto lo sappiamo, l’Elia è un personaggio sui generis tanto che ha fatto molto discutere lo scontro avvenuto qualche puntata fa con Samantha De Grenet.

Ad accusarla però oggi è Filippo Nardi tramite il settimanale Nuovo. L’ex gieffino squalificato per alcune delle parole usate nei confronti della Ruta, definite sessista, definisce l’Elia “Aggressiva, invidiosa, triste e sola”.

Nardi rispedisce al mittente le accuse che l’opinionista del Grande Fratello Vip gli aveva riservato definendolo “sessista, violento e misogino”. Secondo Nardi lui non merita queste accuse: “le parole hanno un peso” tuona.

Antonella Elia, il pensiero di Filippo Nardi

Nardi si sfoga su Nuovo che dopo l’ospitata da Barbara D’Urso ha la possibilità di dire quello che pensa dopo l’eliminazione. Al gieffino era stata data l’opportunità di rientrare in casa dopo la sua turbolenta partecipazione diversi anni fa nell’edizione Nip nella quale era stato squalificato per via della famosa storia delle sigarette.

Oggi le battute verso le ragazze e le affermazioni sessite contro la Ruta lo hanno messo di nuovo alla porta.E su tutto quello che di lui è stato detto proprio non gli è andato giù il comportamento di Antonella Elisa.

“Penso che Antonella Elia sia una persona molto invidiosa, triste e sola. Nella casa ho parlato di scherzi goliardici da “caserma” che si possono fare a una persona mentre dorme, ma non li avrei messi in pratica” ha detto spiegando di non aver mai insultato nessuno.

E sulla Elia si sbilancia e spiega che non crede che sia un buon esempio come opinionista. Il riferimento è allo scontro in diretta con Samantha De Grenet. “È stata aggressiva e ha insultato gratuitamente Samantha solo per il gusto di ferirla. Tutto ciò è inaccettabile”. Per Nardi, la Elia dovrebbe “provocare, ma senza rabbia e insulti”.