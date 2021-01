La bella cantante Baby K condivide una foto su Instagram in cui appare davvero sexy, con leggings in vernice e body attillato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

Baby K condivide una foto su Instagram in cui appare pazzesca con leggings rosa shocking di vernice e un body sempre in rosa de velluto. Intanto fa colazione con biscotti e caffè con di fronte una vista mozzafiato, montagne e lago. Si trovava a Nizza in questa foto ieri, ora è rientrata nella grigia e triste Lombardia. In ogni caso anche quando non c’è colore ci pensa Baby K a portarlo, ormai è una barbie, biondissima e sempre vestita di rosa. Ci piace molto così.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero sdraiata sul letto meravigliosa distesa in lungo-FOTO

Baby K è fidanzata con un collaboratore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Ieri il Pizza Day, ma i dati parlano chiaro: Coldiretti stima un crack da nove zeri per il settore

Claudia Nahum, questo è il vero nome di Baby K, a quanto pare è sempre più vicina a un collaboratore Edoardo Dionea Cicconi. Lui è un fotografo e riprende spesso in video la nostra Baby K. Inoltre nelle stories recenti della cantante, lei lo ha taggato in un video in cui appare una ragazza bionda che fa acrobazie. La cantante ironicamente scrive:” Quando mi dici che è pronto a tavola, Edoardo Dionea Ciccioni”. Aggiunge anche l’hashtag #Spaghettini Dionea.

Potrebbe essere lui la nuova fiamma della cantante? Potrebbe anche solo essere un caro amico, ma la frase desta qualche sospetto. Fa intendere che i due mangino spesso insieme. Sulla sua vita provata Baby K ha sempre tenuto riserbo. Le ultime notizie certe su una sua relazione, risalgono al 2018 anno in cui ha rotto con il suo compagno di allora. Al momento sarebbe troppo impegnata con la sua carriera per trovarsi un’uomo.