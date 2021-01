Bianca Guaccero sdraiata sul letto meravigliosa distesa in lungo-FOTO

La bella conduttrice Bianca Guaccero condivide una foto su Instagram in cui appare sdraiata sul letto, magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La Guaccero sdraiata sul letto con tailleur blu metallizzato, bellissima e sexy. Augura una buona giornata e Domenica a tutti quanti. Ovviamente tutti rispondono augurando a lei una buona giornata:”Buona domenica a te. Felice per te e la pace che hai ritrovato, è tutta sul tuo viso”. I followers si sono accorti in quest’ultimo periodo la Guaccero era un pò diversa, triste per la situazione covid? In ogni caso ora sembra aver ritrovato il sorriso.

LEGGI ANCHE>>>Jerry Calà, il commuovente messaggio rivolto al figlio Johnny

Bianca Guaccero e lo sfogo su Instagram, parole di sconforto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

POTREBBE INTERESSARMI ANCHE>>> Selvaggia Roma, la canotta scivola giù, solo trasparenze: è amore – FOTO

La conduttrice qualche giorno fa ha condiviso una foto in camerino dove si vedono moltissimi fiori. Era il suo compleanno ed è stata contenta di averlo trascorso nel luogo che preferisce, il palco. Ha scritto una dedica lunga in cui però fa trasparire la sua frustrazione e tristezza per la situazione attuale, in cui ci troviamo tutti a causa della pandemia. Le sue parole sono una doccia fredda perché rispecchiano la realtà, eppure una punta di speranza si sente ed è a quella che bisogna aggrapparsi. Alcune parole della Guaccero:“Purtroppo ieri non si poteva festeggiare, non ci si poteva abbracciare, e la distanza che si è creata tra noi tutti, diventata lacrime, di gioia, di frustrazione, di speranza, di mancanza di tante piccole cose che ci sembravano così normali ed oggi così straordinarie”.

Nonostante questo però la Guaccero fa una dichiarazione shock, confessa di aver però scoperto il vero amore grazie a tutta questa situazione. La conduttrice infatti scrive:”é così però, che ho scoperto il vero amore. Perché vedete il vero amore, non conosce ostacoli, lui scorre come l’acqua tra i ciottoli di un fiume. E non servono grandi eventi, feste, o chissà quali grandi sorprese, l’amore è nella magia che gli altri sanno creare intorno a te perché semplicemente ti vogliono bene”.