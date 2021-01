Drammatico incidente stradale: muore calciatore di soli 15 anni

Un giovane calciatore di 15 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale consumatosi nella serata tra sabato e domenica a Cossato (Biella).

Un ragazzo di soli 15 anni è morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale consumatosi a Cossato, in provincia di Biella. Stando a quanto ricostruito, la vittima si trovava in auto con altri tre ragazzi che stavano rientrando dopo una cena tra amici. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo scontrandosi prima contro un terrapieno e successivamente contro un muro. Dopo l’impatto l’auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Dramma a Cossato, comune in provincia di Biella, dove nella serata tra sabato 16 e domenica 17 gennaio un ragazzo è morto in un incidente stradale. La vittima è Emanuele Rinaldi, 15enne residente a Cossato che militava nella squadra calcistica under 16 della città. Secondo quanto riporta la redazione locale di Prima Chivasso, Rinaldi viaggiava a bordo di un’auto, una Fiat Punto, insieme ad altri tre amici: il conducente 25enne, la fidanzata di quest’ultimo ed un altro giovane di 15 anni. Il gruppo stava rientrando da una cena, oltre il limite imposto dal coprifuoco, quando improvvisamente il 25enne ha perso il controllo della vettura che ha prima impattato contro un terrapieno, poi contro un muro ed infine si è ribaltata.

In pochi minuti sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo per il 15enne non c’è stato nulla da fare. Feriti anche gli altri ragazzi a bordo, tra cui il conducente che sarebbe stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Ponderano.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia.

L’Usd Città di Cossato, dirigenti, tesserati e collaboratori, si stringe alla famiglia Rinaldi e porge sentite condoglianze. Pubblicato da Usd Città di Cossato su Domenica 17 gennaio 2021

Diffusasi la notizia sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia del 15enne. Tra questi anche quello della Usd Città di Cossato, squadra nella quale militava Rinaldi, che ha espresso la propria vicinanza attraverso un post sulla propria pagina Facebook.