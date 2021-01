Bimbo precipita dal terrazzo: fratellino morto 4 anni fa in incidente analogo

Un bimbo di due anni è precipitato dal secondo piano di una palazzo di Imperia. Nel 2017 il fratellino morì in incidente simile. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Una terribile caduta dal secondo piano. Un bimbo di due anni si trova in condizioni gravissime all’Ospedale Gaslini di Genova. Da una palazzina di Imperia è precipitato dal secondo piano riportando gravi ferite. Immediato l’intervento dei soccorritori e degli agenti della polizia che stanno ricostruendo l’accaduto. La tragedia è avvenuta ieri nel pomeriggio.

Le condizioni del piccolo sono talmente preoccupati che oltre all’ambulanza è intervenuta anche un un’eliambulanza che l’ha portato nei pressi dell’ospedale Gaslini di Genova. Nonostante le critiche condizioni è rimasto sempre cosciente. Per ora la prognosi è riservata.

Il bimbo sembra che sia precipitato dal secondo piano del palazzo dove vive la sua famiglia. Dalle prime indagini emerge che nel luglio 2017 una caduta simile aveva coinvolto il fratellino che morì nell’incidente. All’epoca aveva due anni e mezzo.

Bimbo precipita nel vuoto: dopo quattro anni la stessa sorte per il fratellino

Nel 2017 un bimbo di 2 anni e mezzo, mentre giocava con i cinque fratelli sul terrazzo, cadde da una palazzo di Oneglia. All’epoca la sua famiglia viveva qui. La madre si trovava in casa in quel momento, il padre era al lavoro.

Dopo un intervento chirurgico alla testa il piccolo non ce la fa. Quattro anni dopo un incidente simile colpisce il fratello sempre di due anni. Questa volta la tragedia accade a Imperia, nuova residenza dei suoi genitori.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Gli agenti delle forze dell’ordine stanno sottoponendo i famigliari e i testimoni a interrogatori per comprendere come si siano svolti i fatti.