Uscita su Netflix lo scorso mese, proprio sotto Natale, tratta dai romanzi di Julia Quinn e prodotta da Shonda Rhimes (l’abbiamo conosciuta già con Grey’s Anatomy!), Bridgerton non ha solo rubato i cuori degli spettatori, ma ha dato importanti spunti per la moda Primavera 2021.

Chi l’avrebbe mai detto: uno stile proprio degli inizi dell’800 ha finito per ispirare le nuove collezioni della stagione Primavera-Estate 2021.

Sembrerebbe che Bridgerton abbia incantato tutti, stilisti e maison di lusso compresi. Sono numerosi i brand che hanno infatti optato per abiti in stile impero, mantelline e scarpe Mary Jane, trascinati dall’impetuosa onda d’ammirazione verso questa serie tv dall’aria tanto ironica quanto romantica ed affascinante.

L’inconfondibile stile della Reggenza inglese torna sulle passerelle, dettando ufficialmente le nuove tendenze. A testimoniarlo è anche la piattaforma di trend forecasting Stylight, la quale ha annunciato che grazie a questa celebre produzione cinematografica, le calzature e gli abiti in stile impero hanno registrato un incremento delle vendite pari al 150%!

Una vera “BridgertonMania“!

Sembrerebbe che queste “nuove” tendenze siano arrivate per restare molto a lungo perché è già stata annunciata la produzione di altre otto stagioni di Bridgerton.

Dunque, cari spettatori, aspettiamoci di vedere queste manie ottocentesche conquistare per un bel po’ di tempo vetrine, cataloghi, strade e passerelle.

In particolare, osserviamo il fenomeno di tre capi che hanno maggiormente influenzato le nuove produzioni.

1. I vestiti impero

2. Le Mary Jane

3. Le mantelline

Insomma, tutte pronte per seguire la BridgertonMania e fare un po’ di shopping retrò?

La nuova stagione è più vicina di quanto si possa pensare, non facciamoci cogliere impreparate!