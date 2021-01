Carolina Casiraghi: top nero rivela tutto, amabile come sempre – FOTO

La sexy influencer Carolina Casiraghi rivela tutto attraverso un top nero. Lei appare amabile come sempre.

Tra le sexy influencer più celebri degli ultimi anni nel panorama italiano vi è la disinibita Carolina Cristina Casiraghi. Nonostante il suo posto nelle classifiche sia collocato oltre le prime mille esponenti, con il passare del tempo pare che la sua popolarità non accenni a diminuire. L’ultimo scatto di Carolina non è stato da meno, lasciando a bocca aperta i suoi ammiratori. Attualmente il suo profilo Instagram sfiora i 300mila follower.

Leggi anche —>>> Carolina Casiraghi in intimo sul letto, fan in delirio – FOTO

Carolina Casiraghi e l’importanza dei punti di vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Potrebbe interessarti anche —>>> Carolina Casiraghi, selfie da infarto: solo reggiseno e décolleté davanti all’obiettivo – FOTO

La condivisione dell’ultima istantanea, in cui l’influencer indossa un body nero ed attillato, risale alla serata di ieri. Una domenica che non mostra novità, in posa com’è solita apparire nei suoi scatti, Carolina decide di sfocare lo sfondo e di rimanere l’unica ed indiscussa protagonista.

Generalmente preferisce indossare capi d’abbigliamento glitterati, o ad ogni modo tendenti a tinte più accese, pare che il suo colore preferito tra tanti sia proprio il rosso. Stavolta però predilige un outfit minimale e scuro che scopre in gran parte il suo fisico dalla vita in giù.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Uno dei suoi ammiratori risponde alla sua manifestazione domenicale di ostentata sensualità con un’affermazione particolarmente gentile: “lovely as always!!!🔥“, ovvero ” amabile come sempre“. La lunga carrellata di commenti a seguire non faranno altro che confermare l’opinione del primo intervento sul post di Carolina.