Chiara Ferragni, la mamma Marina si confessa: “Mia figlia mi danneggia”

Chiara Ferragni: arriva la rivelazione di sua mamma Marina di Guardo che parla della difficoltà della sua posizione sul lavoro

Chiara Ferragni è una certezza, tutto ciò che tocca luccica, sempre o quasi. Ne sa qualcosa sua mamma Marina Di Guardo che in una recente intervista ha ammesso che essere la mamma dell’influencer numero uno al mondo non sempre ha i suoi pregi.

La Di Guardo, infatti, è una scrittrice di lunga data e da poco ha pubblicato il suo ultimo scritto. Si tratta di un thriller “Nella buona e nella cattiva sorte” edito da Mondadori.

A parlare di lei è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e firma di Libero. Proprio sul quotidiano ha parlato della mamma della Ferragni riportando alcune sue dichiarazioni fatte di recente inerente proprio alla figlia, all’essere la mamma di Chiara Ferragni che non sempre è facile da gestire.

Chiara Ferragni, la mamma Marina e la sua credibilità

Quello che sappiamo su Maria Di Guardo arriva direttamente da Alessi. Per il momento non c’è nessuna conferma e nessuna smentita e dunque il condizionale è obbligatorio.

“Credo – avrebbe detto Marina – mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggia per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano: ‘Ah, la madre della Ferragni pubblica libri: chissà chi glieli scrive’”.

Una frase emblematica che spiega bene come un grande nome come quello della Ferragni possa portare dietro di sé alcuni pregiudizi. La Di Guardo è una scrittrice di lunga data specializzata proprio nel settore dei thriller. Fin dal 2012 è uscito il suo primo lavoro e prima di lavorare a tempo pieno è stata anche vicedirettrice dello showroom di Blumarine.

Di origini siciliane vive tra Cremona e Milano dove si trovano oggi le sue tre figlie. Oltre a Chiara anche Valentina e Francesca, rispettivamente influencer e dentista, ognuno delle quali oggi ha una vita a sé, professionale e privata con i rispettivi compagni e Marina è molto fiera delle sue tre belle bionde di casa.