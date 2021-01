Claudia Ruggeri di una bellezza sconvolgente: “Il sole su Roma”. La showgirl ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Claudia Ruggeri è una delle showgirl più amate del mondo di Instagram. È nata il 22 ottobre del 1983 a Roma, e fin da piccola ha sviluppato una fortissima passione per la cucina. Alcuni media purtroppo l’hanno sempre definita raccomandata perché cognata di Paolo Bonolis, ma il pubblico le ha dimostrato sempre tantissimo amore e questo significa che il successo lo avrebbe ottenuto indipendentemente dalla sua famiglia.

Claudia Ruggeri fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

È nota al pubblico per aver ottenuto il ruolo della Poliziotta in Avanti Un Altro, è molto seguita sui social dove ha tantissimi followers che ogni giorno le scrivono tantissimi complimenti. Per quanto riguarda il suo privato, Claudia è una donna davvero molto riservata: dopo dodici anni di relazione, nel 2016 si è sposata con Marco Bruganelli, il fratello della moglie di Paolo. Si sono conosciuti all’agenzia di casting in cui Sonia Bruganelli che è la titolare l’ha scritturata. Claudia ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo facendo la modella e nel 2004 l’abbiamo vista a Domenica In prima di entrare nel corpo di ballo di Ciao Darwin.

Il suo ruolo più importante televisivo, però, è quello che ricopre ad Avanti Un Altro che l’ha resa famosissima al grande pubblico.