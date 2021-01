Gf Vip, Pierpaolo Pretelli incontra il fratello: parole al veleno, interviene Signorini

Al Gf Vip, Pierpaolo Pretelli ha modo di confrontarsi con il fratello sulla questione “Giulia Salemi”: parole di fuoco, interviene Signorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La coppia di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta scatenando reazioni esplosive, sia dentro che fuori dalla casa. Oltre alle critiche mosse da Dayane Mello e Tommaso Zorzi – che hanno dimostrato di non credere affatto al loro rapporto -, l’ex velino deve anche fare i conti con la propria famiglia. Il concorrente, redarguito dalla mamma nelle scorse settimane, ha compreso di non avere l’appoggio dei suoi cari.

Questa sera, il fratello Giulio Pretelli è entrato in casa per avere un confronto con lui. L’atteggiamento del ragazzo, tuttavia, non è andato giù neanche ad Alfonso Signorini, che lo ha accusato di non dire la verità.

LEGGI ANCHE —> Pierpaolo Pretelli nasconde qualcosa? Giulia Salemi tenuta all’oscuro

Pierpaolo Pretelli si scontra con il fratello: “Mi metti in difficoltà”

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi spiazza tutti al GF Vip: l’appello disperato alla telecamera

Dopo le dichiarazioni che la famiglia di Pierpaolo ha rilasciato nelle scorse settimane, il fratello Giulio è entrato nella casa del Gf per avere un confronto con il concorrente. Durante la diretta, Giulio ha ritrattato quanto detto, asserendo che le sue parole sono state fraintese dai giornalisti. “Non abbiamo mai espresso preferenze“, ha dichiarato il ragazzo, non mancando di rivolgere apprezzamenti a Giulia.

Pierpaolo, d’altro canto, è apparso disperato per la situazione. “Quello che succede fuori non mi interessa – ha gridato al fratello fra le lacrime, proseguendo poi – “Non capisci che mi metti in difficoltà?“. Giulio, di fronte alla sofferenza dell’ex velino, ha cercato di rassicurarlo. Tuttavia, in men che non si dica, è arrivato il rimprovero di Alfonso Signorini. Il conduttore, furioso, ha accusato Pretelli di nascondere il suo reale pensiero dietro l’alibi dei giornalisti: “Perché non dici a tuo fratello quello che vai dicendo in tutte le trasmissioni televisive?“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Giulio, in lacrime, ha ribadito al fratello il proprio appoggio, chiarendo le difficoltà attraversate dalla famiglia, nella bufera per le dichiarazioni esternate. I due, che sembrano essersi riappacificati, avranno sicuramente molte cose da chiarire, dopo che Pierpaolo sarà uscito dalla casa.