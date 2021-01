Ospite a “Domenica In”, Ornella Muti ripercorre la sua carriera . Una dedica inaspettata le viene omaggiata durante la trasmissione.

Un tuffo nel passato per la bella e talentuosa Ornella Muti, tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, salotto televisivo in cui si raccontano storie e si vivono intense emozioni.

Nell’ultima puntata in onda su Rai1 Ornella ha ripercorso la sua carriera e si è aperta con confessioni inedite. A commuoverla una dichiarazione a sorpresa. Autore dell’omaggio è Michele Placido con il quale la Muti ha lavorato al fianco nel capolavoro cinematografico Romanzo Popolare negli anni ‘70.

Con un videomessaggio Michele le ha dedicato dolci parole. “Fu il film che ti consacrò presso tutto il grande cinema italiano. Lì sul set eravamo tutti affascinati dalla tua bellezza, dalla tua giovinezza meravigliosa. Sai che sono stato innamorato di te, ma chi è che non lo è stato? Ti voglio ricordare come come quella ragazzina venuta dal sud, innamorata di un uomo più grande, eri di una tenerezza unica”.

Una dichiarazione di un amore passato inaspettata tanto da far diventare gli occhi lucidi dell’attrice. Durante la trasmissione Ornella ha raccontato un emozionante aneddoto sulla figlia Naike. Durante le riprese di Romanzo Popolare la Muti era in dolce attesa.

“In alcune scene si vede la pancetta” – ha spiegato, sorridendo – “Lo sapeva solo Mario Monicelli. Il primo giorno ho fatto le analisi e gliel’ho detto: ‘Tu cominci un film e io sono incinta, lo devi sapere’. Lui mi ha detto di non dirlo. Le sarte non capivano come mai io lievitassi”, il racconto di Ornella.

Ornella Muti lo splendido rapporto con i figli: silenzio stampa sulla vita sentimentale

Naike è la sua prima figlia di Ornella Muti. Tra le due c’è da sempre un forte legame. Come d’altronde con i suo altri due figli Carolina e Andrea. Ornella è anche nonna dei fantastici nipoti Akash, Alessandro e Giulia.

“Li amo tanto, veramente tanto, sono la mia gioia. Mi danno tanta forza. Loro ti amano incondizionatamente, e questa è una cosa che non ha prezzo. Li senti, ci sono. E per me è importante”, le dolci parole dell’attrice.

Rimane invece misteriosa la sua vita amorosa. La Venier tenta di farle domande in merito ma Ornella rimane molto vaga.

“Mi rispondi come Amanda Lear? Lei, alla mia domanda se fosse fidanzata, mi ha detto che la boutique è chiusa”, chiede Mara. Ornella spiega che la boutique non è chiusa ma è necessario suonare. “Oggi, dopo tanto tempo che sono sola, non ho più velleità”, conclude l’attrice.