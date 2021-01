Eleonora Daniele e la bambina malata, lacrime in studio

Eleonora Daniele si commuove durante la diretta raccontando la storia di Marta, una bambina malata e chiede scusa

Eleonora Daniele è empatica, sensibile e con un cuore grande, quello di una mamma che di fronte a certe storie e situazioni non riesce ad essere indifferente. Lo ha mostrato nella puntata di venerdì, 15 gennaio 2021, nella puntata del suo ‘Storie Italiane‘ in onda dopo Uno Mattina su rai 1.

Un appuntamento fisso con approfondimenti, notizie di cronaca e non solo. Quello che ha colpito venerdì è stata la storia di una bambina malata, la piccola Marta che è affetta da paralisi cerebrale infantile. Marta era in collegamento video da casa sua insieme ad i suoi genitori che hanno raccontato la sua storia.

Una vicenda come tante che spesso non vengono fuori e che la Daniele ha conosciuto tramite i social e per questo ha ringraziato la Rai per averle permesso di raccontarla. “Ci consente di narrare e di fare conoscere a tutti cose come questa – ha detto la conduttrice – Dalle quali possiamo tratte speranza e coraggio, nonostante la sofferenza che comportano”.

Eleonora Daniele, piange e chiede scusa

E raccontando la storia della piccola Marta Eleonora Daniele si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime. Così tanta commozione che la conduttrice ha avuto non poche difficoltà nel parlare e raccontare, quasi non le uscivano le parole.

Una grande sensibilità quella della Daniele che in questo caso l’ha quasi “tradita”. Del resto la storia è ricca di emozioni e lei che è diventata mamma da poco si è immedesimata a pieno in questa famiglia descrivendo la mamma di Marta come “una donna e madre straordinaria, l’ho conosciuta sui social network” ha precisato.

L’ex del Grande Fratello si è resa conto che la sua emozione condizionava la diretta e così ha fatto un “mea culpa” chiedendo scusa agli ospiti in studio ed ai telespettatori a casa per la sua reazione.