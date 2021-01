Eleonora Incardona, il suo sorriso luccica ed il decolleté esplode – FOTO

Eleonora Incardona conquista ancora una volta il pubblico del web con il suo nuovo scatto. Lei guarda la pizza ed i fan invece..

Non accenna a diminuire la sfida più hot del web tra Eleonora Incardona e la sua ex cognata Diletta Leotta. L’Incardona oggi influencer con un largo seguito (su Instagram conta 471 mila follower) deve, in parte, la sua popolarità proprio alla giornalista sportiva di Dazn.

La bombastica mora, infatti, è stata fidanzata per diverso tempo con il fratellastro della bionda siciliana, Mirko Manola, noto chirurgo plastico al quale, come è noto, anche la bella Leotta ha fatto ricorso.

Oggi i due non stanno più insieme, pare infatti che la relazione sia naufragata nel corso della scorsa estate ma c’è da dire che per la Incardona quel rapporto ha significato molto anche dal punto di vista lavorativo e della visibilità.

Senza poi contare i colpi di sfida tra le due bellezze, ex cognate. Una bionda, l’altra mora ma due fisici da far girare la testa entrambe però condividono il calore tutto del Sud, quello siciliano.

Oggi brilla di luce propria Eleonora Incardona e non ha più bisogno di nessuno che le spiani la strada. Avrebbe bisogno più che altro di qualcosa di nuovo. Lei lo dice ironizzando ma il messaggio è chiaro, un nuovo compagno.

In occasione della giornata mondiale della pizza, la bella influencer ci regala una foto mentre si gusta una bella pizza farcita ma è la didascalia che colpisce. “Trovatevi un uomo che vi guardi come io guardo la pizza 😂❤️🍕” scrive a corredo dello scatto.

E che scatto c’è da dire. Certo Eleonora guarda molto deliziata la pizza ma quello che conquista la scena è senza dubbio il suo decolleté. Top molto semplice, una canotta fucsia molto scollata però con le sue abbondanti grazie che si mettono in primo piano.

Abbronzatissima e sorridente la Incardona conquista ancora una volta il favore del pubblico. E scatta una valanga di commenti su quanto detto anche con molta ironia.