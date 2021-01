Elisa De Panicis seminuda ti manda in tilt: l’outfit a luci rosse – FOTO

Elisa De Panicis seminuda ti manda in tilt: l’outfit a luci rosse. L’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elisa De Panicis è una giovane influencer del mondo di Instagram, ha 27 anni e vive a Milano. La ragazza si è messa in mostra nel mondo della televisione quando nel 2011 ha partecipato alla trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, in qualità di corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo. Dopo la sua avventura in Italia Elisa si è trasferita in Spagna dove ha partecipato all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi e successivamente alla versione spagnola del programma di Maria De Filippi a cui aveva già partecipato.

Elisa De Panicis e lo scatto pubblicato su Instagram: è bellissima

La grande notorietà è arrivata non solo per i reality ma anche per il suo flirt con Cristiano Ronaldo. La loro storia è stata molto breve ma le ha dato il bypass per il mondo dello spettacolo. Ha partecipato anche alla edizione vip del Grande Fratello Vip dove si è fatta conoscere da chi ancora non aveva sentito il suo nome: la sua partecipazione al reality ha fatto molto discutere.

Elisa su Instagram è famosissima, ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno e che la riempiono di complimenti sui suoi profili social.