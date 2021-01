Elisa De Panicis, lo stacco di coscia in primo piano fa vibrare – FOTO

Elisa De Panicis infiamma il web con la sua ultima foto. Bosy e stivali e gambe tutte di fuori, da perdere la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

La bella Elisa De Panicis dice di sentirsi libera su Instagram e con il suo scatto fa girare del tutto la testa. Del resto lei è abituata a suscitare tutto questo nel suo pubblico. Le sue foto sono tutte una più bella dell’altro, ma non solo.

Sexy, seducenti che fanno battere il cuore, anche quello dei più deboli. Ed il suo? Per ora, come ha confessato in un recente post batte per Bridgerton, la serie Netflix ambientata in base ai romanzi di Julia Quinn che sta conquistando letteralmente tutti. “Il mio cuore brucia per te Bridgerton, i love this serie” ha scritto.

E poi non si può nascondere la bella sorpresa che ha fatto qualche giorno fa. Uno scatto insieme a Raffaella Fico, un’accoppiata bombastica. Le due bellissime donne, una bionda e una mora, sono state a pranzo insieme e hanno deciso di immortalare questo momento con uno scatto che le ritrae in forma smagliante.

Il web è andato completamente in tilt per le due che tra le altre cose sono state entrambe le fiamme di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese, prima di conoscere Georgina Rodriguez con cui ha messo su famiglia.

Elisa De Panicis, gambe tutte di fuori: meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

“Libera finalmente, con questi occhi che vogliono solamente ricominciare a volare …” scrive così Elisa De Panicis a corredo della sua ultima foto su Instagram.

La bella influencer che acquisito ancora più seguito dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione, è seguita sul social da un milione di follower. Non solo italiani ma anche esteri che l’hanno apprezzata nella sua partecipazione a trasmissioni spagnole come Supervivientes e Mujeres y hombres, le versioni che corrispondono alla nostra Isola dei Famosi e Uomini e donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

Quello che attira nella foto è il suo stacco di coscia, eccezionale, lanciato in primo piano. Elisa indossa degli stivali neri altissimi, fino al ginocchio e un body molto particolare e poi più nulla. Gambe tutte di fuori ed il pubblico applaude.