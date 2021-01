Elisabetta Canalis pazzesca: jeans sotto e sopra il nulla, incantevole – FOTO

Elisabetta Canalis ha appena condiviso una foto incantevole che regala felicità e calore in questo freddo lunedì di un inverno inoltrato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta Canalis è super: la ex velina mora ha condiviso uno scatto decisamente sexy. La foto in bianco e nero rende ancora più conturbante la sua foto in cui indossa un jeans stracciato e sopra non ha praticamente nulla. Solo le braccia coprono le sue forme perfette e il fisico scultoreo frutto di continui allenamenti nella sua palestra personale nella meravigliosa Los Angeles, dove vive insieme al marito Brian Perry e a sua figlia Skyler Eva. Si vedono anche i suoi tatuaggi e la pancia è completamente scoperta. Il viso è incantevole come sempre, lo sguardo disegnato dal make up leggero è particolarmente sensuale e la bocca semi dischiusa aumenta il battito cardiaco a molti suoi follower che hanno già scritto dopo pochi minuti dalla pubblicazione vari commenti alla sua foto.

Elisabetta Canalis: uno schianto nella foto in bianco e nero