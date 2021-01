Elisabetta Gregoraci, serie di FOTO, in bikini è mostruosa: bellissima

Elisabetta Gregoraci è molto contenta di poter festeggiare il compleanno della sua piccola nipote Ginevra e lo fa pubblicando meravigliose foto sui social network mentre è al mare

Elisabetta Gregoraci ha da poco condiviso dei tenerissimi scatti con i propri nipoti e con suo figlio Nathan Falco, in cui spicca soprattutto la piccola Ginevra che oggi compie 5 anni. I follower avranno sicuramente notato che la showgirl si mostra al mare in microscopici bikini, dove in risalto sono le sue grazie e il suo fisico da ragazzina. Ricordi di varie estati trascorse insieme alla sua splendida nipotina Ginevra, figlia della sorella Marzia. La Gregoraci appare in gran forma in tutti gli scatti pubblicati sul social netowork. In risalto c’è il suo fisico snello e asciutto e il suo décolleté: uno spettacolo per i suoi seguaci che hanno già commentato entusiasti le sue foto, non dimenticando di fare gli auguri a sua nipote nata nel 2016.

Le foto di Elisabetta Gregoraci in bikini al mare