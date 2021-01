Elodie esagera, coperta solo dall’asciugamano: il web si blocca – FOTO

Elodie ha pubblicato una story in cui appare coperta solo da un’asciugamano: il web ha apprezzato molto il suo selfie allo specchio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie ha pubblicato nelle sue Ig Stories un selfie in cui si ritrae allo specchio dopo aver fatto la doccia. Ha infatti addosso solo un’asciugamno che le copre i capelli e un’altra sul corpo. La ironica e sexy cantante de “Il Ciclone”, “Andromeda” e “Guaranà” ha applicato un divertente filtro alla sua foto che le ha cambiato i tratti del viso trasformandola in una sensualissima e “diabolica” protagonista delle “anime” giapponesi, i famosi fumetti del Paese del Sol Levante. Anche così però Elodie è fantastica tanto che i suoi fan la adorano sia per la bellezza travolgente che per la musica che li ha fatti innamorare fin dai tempi in cui era una delle cantanti del talent show di Maria De Filippi, “Amici” nel 2015. Da quell’anno la carriera di Elodie è stata tutta un crescendo.

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini, il laser day: tra trattamenti estetici e creme rassodanti FOTO

La carriera di Elodie da Amici a Sanremo

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Canalis pazzesca: jeans sotto e sopra il nulla, incantevole FOTO

Ed eccola Elodie solo con le asciugamani addosso. Uno spettacolo per tutti i suoi follower che ne seguono con passione la carriera e i suoi scatti da capogiro su Instagram. Dopo la partecipazione alla quindicesima edizione del talent show di casa Mediaset, dove si classificò seconda, ha raggiunto il successo grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo, prima nel 2017 con “Tutta colpa mia” (il brano, che si classificò ottavo, scritto a più mani tra cui quelle di Emma) e poi nel 2020 con “Andromeda”, scritto da Mahmood e Durdust che si posizionò settimo e fu un successo già prima che la kermesse canora giungesse alla serata finale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Con questo singolo infatti Elodie scalò le classifiche FIMI e ottenne il riconoscimento del disco di platino con più di 25 mila copie vendute. La cantante è attualmente fidanzata con il rapper Marracash.