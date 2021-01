Un parroco e professore di religione è finito sotto indagine per dei presunti abusi sessuali nei confronti di minori: indaga la polizia di Enna.

La Procura della Repubblica di Enna ha aperto un fascicolo nei confronti di un parroco, in seguito alle segnalazioni di alcuni adolescenti, per presunti abusi sessuali. Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo di provincia siciliano che hanno già raccolto delle testimonianze in merito.

Enna, indagato un parroco per presunti abusi sessuali: aperto un fascicolo dalla Procura

Una notizia che ha scosso l’intera comunità quella secondo cui un parroco di Enna, anche professore di religione, sarebbe finito sotto indagine per presunti abusi sessuali. I fatti si sarebbero verificati ai danni di alcuni ragazzi, tra cui pare anche minorenni, che frequentavano la sua parrocchia.

I giovani, stando a quanto riporta la redazione de La Sicilia, sarebbero stati presumibilmente vittime dell’uomo di Chiese quando si recavano in oratorio per svolgere attività ricreative e pregare. Secondo le prime indiscrezioni pare che dei fatti fossero a conoscenza alcuni altri preti, ma nonostante ciò non avrebbero sporto denuncia né tantomeno informato la Curia. Pare che il prete fosse già stato allontanato momentaneamente da Piazza Armerina, comune in provincia di Enna, ma nessun altro provvedimento venne preso nei suoi confronti.

A far scattare le indagini le dichiarazioni di alcuni ragazzi che si sarebbero fatti avanti denunciando i presunti episodi. Il prete, la cui identità rimane coperta da segreto, adesso risulterebbe iscritto nel registro degli indagati. Ad aprirlo nei suoi confronti la Procura della Repubblica di Enna che avrebbe già raccolto delle testimonianze.

La comunità del capoluogo di provincia siciliano, che conta poco meno di 30mila abitanti, sarebbe rimasta sconvolta dalla notizia. Bisognerà attendere ora nuovi sviluppi delle indagini.