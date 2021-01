La bellissima web influencer pubblica una foto del suo lato B: troppa perfezione in un solo scatto, sembra disegnata!

La Pacela scrive: “Quanto mi mancava questo panorama…e a voi? Buon culedì a tutti!“.

La foto incanta i suoi 770.000 followers: lato B in primo piano, che sembra disegnato con il compasso!

Oltre a questo panorama da sogno, vediamo sullo sfondo un bellissimo paesaggio, che fa tornare la voglia di estate.

Anche Federica guarda l’orizzonte, lasciandoci ammirare il suo splendido profilo: quanta bellezza!

Il post ha raggiunto i 15.000 like e superato i 360 commenti in circa un’ora.

La ex concorrente di Ex on the beach dice senza filtri ciò che pensa: “Non mi reputo un’influencer“

Durante un’intervista, la Pacela dice, senza filtri, ciò che pensa riguardo chi si definisce “influencer”: “Non mi reputo un’influencer perché non lo sono. Non si tratta di falsa modestia, ma di obiettività. Penso che non siano molte coloro che possano definirsi influencer. Anzi: sicuramente sono pochissime rispetto a chi sostiene di esserlo. Influenzare i gusti del pubblico presume una preparazione a monte molto seria su un determinato argomento e anche una forte capacità di comunicazione e di concludere collaborazioni vantaggiose. Queste non sono cose che sanno fare in molte. Ci vuole anche un livello culturale adeguato e non basta essere conosciute: bisogna conoscere bene la materia o il settore nel quale si opera“.

E ancora: “Io sono una ragazza immagine con un buon seguito e ritengo sia già molto. Promuovo capi di abbigliamento fitness, sportivo o giovane. Poi bijoux, integratori, scarpe e accessori“.