Federica Panicucci: la vendetta dell’ospite, occhio alla gaffe – VIDEO

A Mattino 5 la conduttrice Federica Panicucci sperimenta una nuova gaffe: attenzione alla vendetta escogitata dall’ospite.

Non sono mancate le sorprese nella scorsa puntata di Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci. Nella mattina di oggi gli spettatori di Canale 5 hanno assistito ad un’esilarante gaffe della bionda presentatrice, per la quale stavolta pare non siano bastate le scuse. Il tutto è accaduto durante un servizio che trattava le attuali restrizioni per via del contagio da coronavirus. Dando il benvenuto ad un nuovo ospite, tra un assembramento e l’altro, la Panicucci ha subito preso un metaforico scivolone.

Federica Panicucci affronta la vendetta

Un imprenditore torinese di nome Franco Becchio ha partecipato al collegamento con la trasmissione per denunciare le criticità di alcune attività, tra cui locali e discoteche. Quando Federica ha dato il benvenuto all’uomo ha però confuso il suo nome chiamandolo “Paolo” e non Franco. Una svista che ha subito causato un notevole risentimento da parte dell’ospite.

Lui stesso ha ripreso la conduttrice che però ha cercato prontamente di rimediare alla situazione chiedendo più volte scusa all’imprenditore. La situazione sembrava essersi pacata, finché l’ospite ha deciso di vendicarsi in maniera inaspettata.

L’imprenditore si è infatti rifatto al momento dei saluti rivolgendo a Federica la stessa sorte. Nonostante la conduttrice abbia adottato l’escamotage di sorridere alle beffe dell’uomo, lui ha chiuso il collegamento confondendosi appositamente nel pronunciare il suo nome: “Arrivederci, Alessandra. Buon lavoro!”.